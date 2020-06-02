Под Хабаровском двое медведей погибли под колесами поезда

Около Хабаровска три медведя попали под поезд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство природных ресурсов края.

"Медведица и один медвежонок погибли. Второго отправили на обследование к ветеринарам. Затем его доставят в центр реабилитации диких животных "Утес", - приводятся в сообщении слова первого замминистра природных ресурсов Андрея Стрельникова.

По словам директора центра Эдуарда Круглова, маленький зверь пройдет программу реабилитации медведей, а в следующем году его выпустят в естественную среду обитания.