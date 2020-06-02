Сахалинским рыбодобытчикам возместят затраты на обсервацию работников

Правительство Сахалинской области компенсирует рыбодобывающим предприятиям расходы на обсервацию приезжих работников. Субсидию они получат в конце этого года, пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

По словам председателя Ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максима Козлова, на эти цели предприятия потратят около 150 миллионов рублей. Именно поэтому они обратились к властям с просьбой возместить часть затрат.

Навстречу рыбопромышленникам пошли потому, что работу во время пандемии коронавируса в этой отрасли останавливать нельзя. При этом они обязаны содержать работников на карантине, а гарантии по объемам добычи нет, а значит и прибыли может не хватить.

В регионе работают 22 обсерватора, которые в основном расположены в Южно-Сахалинске. Всего выявлено 132 случая коронавирусной инфекции, 58 человек выздоровели.