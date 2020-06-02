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02.06.2020 09:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии опровергли недопуск пар без штампа на турбазы

Текст: Юлия Гарднер

В министерстве туризма Бурятии опровергли появившуюся в интернете информацию о том, что пары, не состоящие в официальном браке, не будут заселять в один номер на турбазах.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Как заявляла хозяйка одного из гостевых домов в республике на видео в соцсетях, гости должны иметь при себе паспорт, чтобы доказать свое родство. Если штамп о регистрации отсутствует, жить в одной комнате гражданским супругам не позволят.

- Это неправда. Смотреть в паспорте будут только прописку - местная она или нет, так как турбазы пока открыты только для жителей региона, - прокомментировала "РГ" начальник отдела маркетинга и продвижения туристского продукта республиканского минтуризма Любовь Аюшиева.

Напомним, с 1 июня в Бурятии турбазы и гостиницы возобновят работу для семейного и индивидуального отдыха. При этом гости должны предоставить справку об отсутствии у них коронавируса, сделанную не ранее чем за два дня до заселения.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Пандемия коронавируса COVID-19

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