В Хабаровске уголовник ранил ребенка ножом во дворе дома

В Хабаровске задержали 40-летнего мужчину, который ранил ножом маленького мальчика, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Известно, что 1 июня ранее судимый за хулиганство гражданин, находясь в неадекватном состоянии, ударил ребенка ножом по лицу. Пострадавшему оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Его жизнь и здоровье вне опасности.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и хулиганство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив.