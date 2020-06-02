В Хэйлунцзянской зоне свободной торговли реализуют 40 новых проектов

Наряду с работой по профилактике и контролю эпидемии коронавируса в Хэйлунцзянской пилотной зоне свободной торговли активно привлекают инвестиции.

Для увеличения объема вложений внедряют инновационные методы их привлечения, в том числе через онлайн-платформы.

С начала деятельности Хэйлунцзянской зоны свободной торговли здесь в общей сложности одобрено 94 новых проекта с объемом инвестиций 175,4 миллиарда юаней. Только за первый квартал 2020 года подписаны соглашения о реализации 40 проектов на 54,3 миллиарда юаней, из них 39 проектов с внутренними инвестициями один - с иностранными на сумму 20 миллионов долларов.

При этом на Харбинскую площадку Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли пришлось восемь проектов, на Хэйхэскую - 13, на Суйфэньхэскую площадку - 19 новых проектов.