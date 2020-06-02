В Якутске прокуратура отреагировала на массовый субботник АГАУ

Прокуратура Якутска провела проверку по факту организации Арктическим государственным агротехнологическим университетом (АГАУ) субботника, где собралось 55 человек.

22 мая на территории ипподрома учебное заведение провело традиционную уборку, а также организовало питание для участвовавших в ней сотрудников.

"При этом мероприятие организовано в условиях введения на территории республики режима повышенной готовности, с массовым скоплением граждан без соблюдения социального дистанцирования и средств индивидуальной защиты, что повлекло угрозу их здоровью", - сообщает пресс-служба надзорного органа.

В адрес ректора АГАУ внесено представление. В отношении первого проректора университета возбуждено административное дело.