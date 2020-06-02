В Приморье пенсионерка связала тапки для врачей, работающих с COVID-19

Пенсионерка из Находки Валентина Кулешова связала для врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией, 30 пар шерстяных тапочек. Она передала их через волонтеров, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Находкинской городской больницы Юлию Щетинюк.

Она рассказала, что врачи и медсестры были очень тронуты, и для них эта помощь от пенсионерки не менее значима, чем помощь от крупных партнеров.

Работающие с COVID-19 медики живут в гостинице. По их словам, они подарком довольны. Пока в Приморье не очень тепло, и, как заметил один из медиков, тапочки-носки пришлись ко времени: "Ношу их в гостинице, больше ноги не мерзнут", - рассказал он.

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