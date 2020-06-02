В Приморье прошла закладка восьми краболовов

На Находкинском судоремонтном заводе прошла закладка восьми краболовов. Это первая серия судов, строящихся на Дальнем Востоке в рамках реализации инвестиционной программы по крабовым квотам.

"Это достаточно крупный заказ. Довольно давно предприятие не получало заказов такого объема. Этот заказ состоялся благодаря принятому президентом решению о вводе механизма "квоты в обмен на инвестиции", - отметил зампред правительства - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Шесть корпусов закладываются для группы компаний "Антей" и два корпуса - для "Тихоокеанской рыбопромышленной компании". "Хочу пожелать удачи всем участникам процесса: и судостроителям, для которых это большой заказ, возможность расширить свои компетенции и дать новый импульс для развития своего предприятия; и рыбакам, которые ждут эти суда, чтобы продолжать работать, ловить крабов. Это в какой-то мере символический момент. Потому что деньги рыболовецких компаний, работающих на Дальнем Востоке, уходили в другие страны. Важно переломить ситуацию, добиться того, чтобы деньги, заработанные на территории РФ, оставались у нас в стране", - добавил Юрий Трутнев.

Для обновления рыбопромыслового флота действует программа субсидирования части затрат на строительство новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию. По поручению президента правительство разрабатывает механизм субсидирования, в рамках которого 20% затрат будут возмещены заказчикам на строительство судов на дальневосточных верфях в рамках квот добычи крабов в инвестиционных целях для того, чтобы снизить риски заказов первой партии.

Сейчас квоты на вылов краба предоставляются в инвестиционных целях, то есть победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России. По результатам аукционов квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна распределены в обмен на строительство 25 судов-краболовов. В рамках квот Находкинский судоремонтный завод заключил восемь судостроительных контрактов на строительство восьми краболовных судов по пр. CCa 5712 LS с оборудованием для хранения краба в живом виде. Все они будут построены с 2020 по 2024 год. В этом году планируется завершить строительство трех первых судов.

По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, первые проекты по строительству краболовов покажут, что дальневосточные верфи могут составить конкуренцию верфям Калининграда и Санкт-Петербурга. "Строительство судов на Дальнем Востоке поможет поддержать наших судостроителей, позволит предприятиям нарастить компетенции, создать новые рабочие места, и в дальнейшем реализовать ещё один очень важный принцип: "где ловим, там и ремонтируем". Это очень важно для обновления рыбопромыслового флота, где более 70% судов, на которых сегодня рыбачат, находятся в высокой степени износа", - сказал он.