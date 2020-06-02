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02.06.2020 18:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гиротрон из России для реактора ITER испытали в удаленном режиме

Текст: Александр Емельяненков
Девять дней, с 25 мая по 2 июня, на территории нижегородского Научно-производственного предприятия "ГИКОМ" проходили контрольные испытания гиротронного комплекса для международного термоядерного реактора, в сооружении которого активно участвует Россия. Сегодня поступило известие, что параметры установки показали полное соответствие спецификациям Международной организации ИТЭР, а сам гиротрон, как и три предыдущих, "может быть поставлен на площадку сооружения будущей установки".
Мечта о Солнце на Земле обретает фундамент и стены на компактной площадке рядом с центром Кадараш на юге Франции. Фото: сайт Организации ITER Мечта о Солнце на Земле обретает фундамент и стены на компактной площадке рядом с центром Кадараш на юге Франции. Фото: сайт Организации ITER
Мечта о Солнце на Земле обретает фундамент и стены на компактной площадке рядом с центром Кадараш на юге Франции. Фото: сайт Организации ITER

Результат ожидаемый, хотя ситуация не стандартная. В этот раз, из-за введенных эпидемиологических ограничений, испытания сложного и ответственного оборудования проводились на предприятии-изготовителе дистанционно: представители российского Агентства ИТЭР (из Москвы) и Международной организации ИТЭР (из-за пределов России) следили за контрольными тестами по видеотрансляции.

Руководитель нижегородского филиала "ГИКОМ" Евгений Тай отметил, что такое решение со стороны заказчика в коллективе расценивают как знак растущего доверия к качеству и надежности создаваемого у них оборудования: "Приемка наших комплексов от раза к разу протекает с большим доверием".

Фото: Александр Емельяненков/РГ
Зачем России нужен термоядерный реактор во Франции

По словам директора, изготовленный в Нижнем Новгороде четвертый гиротронный комплекс для ИТЭР прошел предварительные заводские испытания в ноябре 2019 года, а контрольные тесты с инспекционным участием планировались в августе-сентябре 2020-го.

"Но так как предварительные испытания показали высокую надежность, то мы запросили Международную организацию ИТЭР провести окончательные испытания в июне, - сообщил Евгений Тай. - Полученные сейчас положительные результаты дают нам временной задел для испытаний пятого поставочного комплекса".

В российском Агентстве ИТЭР пояснили, что для сооружаемого во Франции первого в своем роде Международного экспериментального термоядерного реактора требуется 24 гиротрона. Восемь из них должны быть произведены в России в соответствии с соглашением о поставках. Мы в общий график укладываемся: первая пара российских гиротронных комплексов совместно с оборудованием по управлению должна быть поставлена на монтажную площадку в середине 2021 года.

Гиротроны для ИТЭР должны иметь уникальные характеристики: частота 170 ГГц при мощности 1 МВт и длине импульса до 1000 секунд. Сама идея гиротрона как СВЧ-генератора была предложена в 60-е годы прошлого века. Большой вклад в разработку этих устройств внесли советские ученые-физики и инженеры, в том числе сотрудники Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород) и специалисты "ГИКОМ". Наша страна и сегодня занимает здесь лидирующее позиции.

Фото: Александр Емельяненков/РГ
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А в отношении своих обязательств в международном проекте ИТЭР Россия демонстрирует образцовую дисциплину и подает пример другим государствам- участникам. В апреле-мае нынешнего года, несмотря на карантинные ограничения, Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры (это уже Санкт-Петербург) отравил по привычному адресу во Францию несколько фур с оборудованием. На площадку сооружения термоядерного реактора были доставлены шинопроводы для катушек полоидального поля, центрального соленоида, корректирующих катушек, а также опоры для монтажа шинопроводов, балки, резисторы…

Перечисленное оборудование, отметили в российском Агентстве ИТЭР, весьма дорогостоящее и одно из самых сложных в реакторе ИТЭР, а его изготовление полностью входит в нашу сферу ответственности.

Напомним, что помимо России в интернациональном "походе за термоядом" (International Thermonuclear Experimental Reactor, строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции) участвуют Евросоюз, Индия, Китай, США, Южная Корея и Япония. Это первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах.

Экономика Отрасли Энергетика Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Строительство термоядерного реактора

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