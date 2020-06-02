Росгвардейцы в Казани задержали четверых беглых преступников

Четырех мужчин, которые находились в федеральном розыске, поймали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан совместно с оперативниками УФСИН РФ по РТ.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Московском районе на улице Тэцевской росгвардейцы задержали 41-летнего уроженцы города Бугульмы. Осужденному за убийство мужчине после отбывания наказания в местах лишения свободы присудили исправительные работы. По месту требования он не явился и с 25 мая текущего года был объявлен в федеральный розыск.

А патрулирующий территорию Ново-Савиновского района Казани наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что оперативники подразделения исполнения наказаний на улице Меридианной заметили объявленного в розыск гражданина. В результате совместной работы правоохранителей мужчину задержали. 48-летний гражданин был осужден за совершение преступления и уклонялся от уплаты штрафа, назначенного приговором суда.

Еще двоих беглецов задержал в ходе очередного дежурства патрульный экипаж Росгвардии. Патрульные получили сообщение о том, что в районе улицы Декабристов находятся двое судимых граждан, своевременно не прибывших в исправительный центр управления исполнения наказания. Разыскиваемые мужчины вскоре были задержаны росгвардейцами. 37-летний житель Пермского края и 30-летний уроженец города Нижневартовска были осуждены за совершения преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ "Разбой". Согласно приговору суда они обязаны были прибыть на принудительные работы, однако этого не сделали. Задержанных лиц доставили в полицию для дальнейшего разбирательства и передачи инициаторам розыска.