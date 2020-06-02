Новости

В Кремле обещали обеспечить безопасность граждан России в США 13:32
Собянин назвал сроки окончания реставрации Северного речного вокзала 13:23
В Евпатории объявили конкурс на создание бренда города 13:23
Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве 13:18
В Нижегородской области из-за аварии на Волге разлились нефтепродукты 13:17
Экологи подсчитали виды, которые вымрут в ближайшие годы 13:13
Московский зоопарк провел онлайн-экскурсии для детей на лечении 13:12
Подозреваемого в разбойном нападении на АЗС задержали в Москве 13:09
Школам Крыма поручили подготовиться к дистанционному обучению с сентября 13:09
В заповеднике на Таймыре обнаружили свалку технических отходов 13:08
На Кубани накажут организаторов нелегального детского праздника 13:07
Возобновление съемок "Аватара 2" возмутило жителей Новой Зеландии 13:00
Президенты Беларуси и Армении договорились о личной встрече 13:00
29-летний мотоцикл "Восход" нашли в гараже в заводской коробке 13:00
Росгвардейцы в Казани задержали четверых беглых преступников 12:55
Сотни протестующих против расизма США собрались в центре Сиднея 12:54
Мэр Нальчика самоизолировался с коронавирусом 12:53
В Тверской области найдена пропавшая девочка 12:51
В Москве более 80% новых случаев COVID-19 - у людей младше 65 лет 12:48
Житель Анапы обналичил 1,5 миллиона рублей по чужому паспорту 12:43
В Параде Победы на Дворцовой площади покажут сто единиц техники 12:41
В 2020 году "Яндекс" запустит в России и США 100 беспилотных автомобилей 12:41
Лукашенко обсудил строительство новейшего агропроизводства 12:35
Фильм о школьниках и искусственном интеллекте вышел в Сети 12:34
Найден способ обратить вспять процесс поседения 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
02.06.2020 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росгвардейцы в Казани задержали четверых беглых преступников

Текст: Михаил Фалалеев

Четырех мужчин, которые находились в федеральном розыске, поймали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан совместно с оперативниками УФСИН РФ по РТ.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Московском районе на улице Тэцевской росгвардейцы задержали 41-летнего уроженцы города Бугульмы. Осужденному за убийство мужчине после отбывания наказания в местах лишения свободы присудили исправительные работы. По месту требования он не явился и с 25 мая текущего года был объявлен в федеральный розыск.

Одобрена присяга для сотрудников Росгвардии

А патрулирующий территорию Ново-Савиновского района Казани наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что оперативники подразделения исполнения наказаний на улице Меридианной заметили объявленного в розыск гражданина. В результате совместной работы правоохранителей мужчину задержали. 48-летний гражданин был осужден за совершение преступления и уклонялся от уплаты штрафа, назначенного приговором суда.

Еще двоих беглецов задержал в ходе очередного дежурства патрульный экипаж Росгвардии. Патрульные получили сообщение о том, что в районе улицы Декабристов находятся двое судимых граждан, своевременно не прибывших в исправительный центр управления исполнения наказания. Разыскиваемые мужчины вскоре были задержаны росгвардейцами. 37-летний житель Пермского края и 30-летний уроженец города Нижневартовска были осуждены за совершения преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ "Разбой". Согласно приговору суда они обязаны были прибыть на принудительные работы, однако этого не сделали. Задержанных лиц доставили в полицию для дальнейшего разбирательства и передачи инициаторам розыска.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7
За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах
ВОЗ: Социальное дистанцирование и ношение масок снижают риск заражения
В Минздраве рассказали, когда Россия вернется к привычной жизни
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти