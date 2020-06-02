Новости

Волонтеры получат новую награду от президента РФ 20:11
Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками" 20:06
Армейская тактическая стрельба стала новым видом спорта в России 20:05
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 19:04
Росстат: Индекс предпринимательской уверенности в мае снизился 19:01
В России уровень безработицы в апреле составил 5,8% 19:00
В Ярославле СИЗО закрыли на карантин 18:54
В Осетии появится кинотеатр под открытым небом рядом с древней башней 18:48
Комплекс вопросов, включая отмену роуминга, рассмотрят участники заседания СГ 18:13
В "Единой России" подвели окончательные итоги онлайн-праймериз 18:11
В семи нижегородских больницах введен карантин 18:07
Депутат назвал риски беспорядков в США 18:04
В Петербурге арестованы обвиняемые в изнасилованиях подростков 18:03
В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида 2002 NN4 18:01
В Ростовской области сняли ряд ограничений по COVID-19 18:00
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом 18:00
Краснодарский бар накажут за "карантинную вечеринку" 17:59
СМИ: Эван Питерс вернет Ртуть в сериале "Ванда/Вижн" 17:58
Танец дельфинов в Баренцевом море сняли на видео 17:54
В Ленобласти загорелся гаражный массив площадью 2,5 тысячи "квадратов" 17:33
Жителей Великобритании ограничат в сексе на время пандемии COVID-19 17:33
Культовые иномарки 1990-х: сколько они стоят сегодня 17:23
Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в среду 17:20
В Казани трап с автомобилем, съезжавшим с парома, упал в Волгу 17:10
Съемки боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом возобновят осенью 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
02.06.2020 19:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все о семейных ценностях

Старшеклассников научат быть хорошими родителями
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
С нового учебного года во всех школах Самарской области вводится новый предмет - "Нравственные основы семейной жизни". Его будут преподавать старшеклассникам.

Апробация нового образовательного курса, напомним, ввели в 80 самарских школах с прошлого сентября. В конце мая, когда закончился учебный год, в них провели анкетирование. Причем для чистоты эксперимента анонимное. В опросе приняли участие 1200 школяров и взрослых. Он показал, что спецкурс "Нравственные основы семейной жизни" понравился более 80 процентам педагогов, учеников и их родителей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Эксперты выяснили, чем занимались дети в интернете на самоизоляции

Если этот опрос сравнить с предыдущим, который провели перед введением нового предмета (в анкетировании задавались одни и те же вопросы), то видно, число учеников, желающих в будущем создать семью, увеличилось. Переменились и взгляды старшеклассников на состав семьи: в два раза больше учеников захотели создать многодетную семью.

Самим старшеклассникам понравился новый курс, с ними, как со взрослыми, обсуждали семейные ценности, показывали значимость семьи в жизни человека.

По мнению многодетной мамы из Сызрани Людмилы Землянской, которая вместе с супругом Иваном воспитывает семерых детей, такой спецкурс - замечательная инициатива.

- Хорошо, когда у детей есть с кого брать пример, - говорит Людмила. - Но и в школе могут рассказать, что для крепкой семьи важна любовь, дружба, и согласие. Главное уступать друг другу, жить друг для друга.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Стандарты для школы

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря