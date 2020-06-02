С нового учебного года во всех школах Самарской области вводится новый предмет - "Нравственные основы семейной жизни". Его будут преподавать старшеклассникам.

Апробация нового образовательного курса, напомним, ввели в 80 самарских школах с прошлого сентября. В конце мая, когда закончился учебный год, в них провели анкетирование. Причем для чистоты эксперимента анонимное. В опросе приняли участие 1200 школяров и взрослых. Он показал, что спецкурс "Нравственные основы семейной жизни" понравился более 80 процентам педагогов, учеников и их родителей.

Если этот опрос сравнить с предыдущим, который провели перед введением нового предмета (в анкетировании задавались одни и те же вопросы), то видно, число учеников, желающих в будущем создать семью, увеличилось. Переменились и взгляды старшеклассников на состав семьи: в два раза больше учеников захотели создать многодетную семью.

Самим старшеклассникам понравился новый курс, с ними, как со взрослыми, обсуждали семейные ценности, показывали значимость семьи в жизни человека.

По мнению многодетной мамы из Сызрани Людмилы Землянской, которая вместе с супругом Иваном воспитывает семерых детей, такой спецкурс - замечательная инициатива.

- Хорошо, когда у детей есть с кого брать пример, - говорит Людмила. - Но и в школе могут рассказать, что для крепкой семьи важна любовь, дружба, и согласие. Главное уступать друг другу, жить друг для друга.