Ученые выяснили, какой климат был на Урале девять тысяч лет назад

Группа ученых Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) выяснила, какой климат и растительный покров были на Западном Урале около девяти тысяч лет назад. Исследование было опубликовано в научном журнале Boreas.

В качестве индикатора климата прошлого была изучена пыльца растений, которая скопилась на дне озер и болот. Таким образом исследователям удалось установить, что примерно семь-девять тысяч лет назад на территории Прикамья был достаточно сухой климат, а покрывала ее сосново-березовая тайга. В последующую эпоху, которая продолжалась около трех тысяч лет, постепенно начали распространяться еловые и широколиственные леса. Это говорит о том, что климат постепенно увлажнялся.

В следующий период, которые начался примерно четыре тысячи лет назад и закончился примерно в 300 году до нашей эры, на территории Прикамья господствовал влажный и мягкий климат. Благодаря ему в регион проникла пихта, а широколиственные леса распространились в максимальном объеме.