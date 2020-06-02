В Чувашии предотвратили теракт

В Чувашской республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами. Следственный комитет РФ по Чувашии возбудил по данному факту уголовное дело по статье "приготовления к совершению террористического акта".

Тайник был обнаружен местными сотрудниками УФСБ. Все взрывные устройства были обезврежены.

В данный момент следственными органами изымаются все предметы, имеющие значение для расследования, допрашиваются свидетели, проводятся иные действия, которые должны установить всех обстоятельств произошедшего. Так же в связи с уголовным делом выявляются лица, причастные к данному преступлению.