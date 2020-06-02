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02.06.2020 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани трап с автомобилем, съезжавшим с парома, упал в Волгу

Текст: Олег Платонов (Казань)

В Казани на паромной переправе Аракчино - Верхний Услон один из автомобилей вместе с водителем едва не скатился в воду. Татарстанская транспортная прокуратура начала проверку по данному инциденту. По информации очевидцев, первый, стоящий к выезду автомобиль успел выехать с парома. После чего по неизвестным причинам судно стало двигаться назад.

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От этого трап для выезда автомобилей с корабля рухнул вниз. А в этот момент одна их машин уже успела заехать на пандус и фактически оказалась в воде. Для того, чтобы не рухнуть в воду, водителю постоянно приходилось нажимать на педаль тормоза, это и спасло от трагедии. Работники парома смогли поднять трап, и машина опять оказалась на плавсредстве.

По данному факту транспортной прокуратурой начата проверка, по результатам которой должны быть сделаны выводы, были ли нарушения при эксплуатации данного судна.

Нужно отметить, что паромная переправа Аракчино - Верхний Услон пользуется большой популярностью у жителей Татарстана из-за того, что значительно сокращает путь и время от одного населенного пункта до другого. Она возобновила свою работу 12 мая, когда в Татарстане был отменен режим самоизоляции.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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