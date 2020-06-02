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02.06.2020 18:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самаре вылечили младенца с коронавирусом

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре из областной детской инфекционной больницы во вторник выписали месячного ребенка, который переболел коронавирусом. Об этом сообщил региональный минздрав.

Новорожденный мальчик подхватил COVID-19 от родственников. Переболела и его мама, ее тоже госпитализировали. Дыхательная аппаратура младенцу не потребовалась. Его состояние врачи оценивали как средней степени тяжести.

Фото: iStock
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Сейчас и мама, и малыш поправились, чувствуют себя хорошо. Их вылечили и выписали домой.

По данным главврача больницы, главного внештатного специалиста минздрава региона по инфекционным болезням у детей Сергея Китайчика, сегодня на лечении находится 20 маленьких пациентов с подтвержденным диагнозом.

- Тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции среди детей пока нет, - отметил он, - Но по-прежнему надо избегать массовых мероприятий, контактов детей вне семьи.

По сообщению оперштаба региона по борьбе с коронавирусом, в Самарской области выявлено 2724 случая этого заболевания, 1072 человека выздоровели.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Пандемия коронавируса COVID-19

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