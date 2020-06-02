В Самарской области инфраструктуру ОЭЗ "Тольятти" значительно расширят

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" продолжается активное строительство производственных мощностей действующих резидентов площадки. Тем более, что статус индустриального парка дает возможность строить корпуса для аренды под запросы компаний, еще только готовящихся зайти со своим проектом в ОЭЗ.

ОЭЗ "Тольятти" - флагманский проект правительства Самарской области по привлечению инвестиций в регион. Сегодня на этой территории зарегистрировано 25 резидентов из пяти различных отраслей промышленности: производство автокомпонентов, фармацевтика, химия, выпуск стройматериалов, упаковки, газов и газооборудования. Кроме того, на площадке разместился логистический центр крупного металлургического предприятия.

Сегодня на территории ОЭЗ уже функционирует десять предприятий, общий объем инвестиций которых составляет 13,6 миллиарда рублей. Благодаря этому в Тольятти появилось более 1300 новых рабочих мест.

Ко второму кварталу 2020 года резиденты подошли с серьезными результатами. Так, их общая выручка с начала реализации проектов составила 19,72 миллиарда рублей - этот показатель вырос на 40 процентов по сравнению с 2018 годом. Во все уровни бюджетов резиденты сделали налоговые и неналоговые отчисления 2,52 миллиарда рублей. Из них в бюджет региона - 427,4 миллиона рублей.

Развитие инвестиционной площадки поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В апреле глава региона подписал закон о включении ОЭЗ в границы Тольятти. Ранее эта территория площадью 660гектаров относилась к Ставропольскому району. Теперь же благодаря присоединению территории к Тольятти помимо преференций самой ОЭЗ резиденты смогут пользоваться поддержкой Фонда развития моногородов.

Кроме того, в прошлом году ОЭЗ получила статус индустриального парка. Он дает возможность управляющей компании зоны строить корпуса под конкретный проект будущих резидентов, не желающих вкладывать в строительство собственные средства. Впоследствии эти помещения резиденты будут сдаваться в аренду. Сегодня в ОЭЗ уже возводятся такие корпуса. Ход строительства одного из них лично оценил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в ходе своего визита в ОЭЗ "Тольятти".

В готовом корпусе площадью 11,8 квадратных метров разместится ООО "Форесия Автомобильные решения" со своим проектом по производству комплектов автомобильных сидений. Общий объем заявленных инвестиций составляет 423,4 миллиона рублей. Сейчас компания ведет подготовку бизнес-плана для подачи заявки на получение статуса резидента ОЭЗ. Новое предприятие сможет принять на работу более пятиста человек. Сдача корпуса в эксплуатацию запланирована на декабрь 2020 года.

Представители подрядной организации заверили Дмитрия Богданова, что строительство ведется в графике, проблем с поставкой строительных материалов на объекте нет.

Министр также посетил площадку строительства "Тольяттинской бумажной фабрики", запущенной в 2018 году. Здесь производится бумага для гофрирования и картона из макулатуры. Сейчас на производстве работает десять сотрудников.

По словам генерального директора ОЭЗ "Тольятти" Сергея Андреева, ключевым проектом в рамках развития транспортно-логистической инфраструктуры является строительство железнодорожной ветки.

- Сегодня завершено проектирование, сейчас проект проходит государственную экспертизу. А первая его часть, на станции "Тольятти", уже получила разрешение на строительство. Эта дорога позволит перевозить 1,4 миллиона тысяч тонн грузов в год, - рассказал он.

В одной связке со строительством железнодорожной ветки к ОЭЗ находятся еще два проекта: реконструкция автомобильной дороги "Тольятти-Ягодное" и строительство автодороги на Климовский мост.

По словам представителя подрядной организации по реконструкции автодороги "Тольятти-Ягодное", все подготовительные работы на объекте выполнены, наполовину проведена отсыпка земляного полотна. Кроме того, здесь ведется строительство путепровода, который станет развязкой на ОЭЗ "Тольятти". В этом году планируется запустить движение через этот путепровод, проложив его на первые 600 метров, а также перестроить все инженерные сети, мешающие строительству.

Для того, чтобы регион выполнил обязательства перед федеральным центром по обеспечению площадки ОЭЗ специальным таможенным режимом, здесь создается необходимая инфраструктура. К ноябрю 2020 года на территории появятся здание управления таможни, бокс досмотра, пять контрольно-пропускных пункта, в том числе один автомобильный.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- В 2019 году была защищена программа развития ОЭЗ "Тольятти", в которой были спроектированы и запланированы мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры: расширение дороги, строительство железнодорожной ветки. Строительство новой дороги соединит ОЭЗ с современной трассой, входящей в коридор "Европа-Западный Китай". Второе глобальное направление - развитие индустриальных парков, без строительства которых мы не сможем полноценно конкурировать за инвесторов. Этот проект поддержал губернатор Дмитрий Азаров, у нас на три года уже запланировано финансирование на создание таких корпусов. Строительная стадия в ОЭЗ "Тольятти" находится в самом разгаре. И экономические осложнения не повлияли ни на темпы строек, ни на планы инвесторов, с которыми мы вместе эти проекты сейчас запускаем.