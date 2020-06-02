В семи нижегородских больницах введен карантин

В семи больницах Нижнего Новгорода и области по данным на сегодняшний день введен превентивный карантин. Об этом "РГ" сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Больницы закрыты по предписанию Роспотребнадзора. В числе этих учреждений Нижегородская областная клиническая больница им. Семашко, городские больницы №7, №39 и №35. В Заволжской больнице закрыто три отделения, в Володарской ЦРБ - три отделения, в Выксунской ЦРБ - одно отделение.

В ведомстве пояснили, что пациенты этих больниц перенаправляются в другие лечебные учреждения.

По данным на 2 июня в Нижегородской области подтверждено 10503 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки - у 354 пациентов. Выздоровело и выписано 4061 человек. Скончалось 111 пациентов с COVID-19.

- Больше всего заболевших нам сейчас дают определенные территории. Это прежде всего районы, примыкающие к областному центру, и те, где высок уровень "дачной миграции", в частности, Богородский, Борский, Кстовский, Семеновский районы, Дзержинск. Главам таких муниципалитетов поручаю провести заседания районных оперативных штабов, проанализировать ситуацию и выработать необходимые решения для ее стабилизации, - цитирует губернатора Глеба Никитина пресс-служба правительства региона.