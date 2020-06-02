В Татарстане появился филиал "Артека"

Оздоровительный лагерь "Кама" открылся после масштабной реконструкции. Он станет филиалом международного детского центра "Артек". Соглашение было подписано между правительством республики и дирекцией ФГБОУ "Артек".

Лагерь будет функционировать круглогодично, отдохнуть в нем можно всей семьей. Так же там создадут все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети будут заниматься по образовательным программам международного центра "Артек".

Еще одной особенностью пребывания станут полилингвальные смены с татарским, английским, немецким, китайским, турецким языками. А первые путевки в обновленный лагерь "Кама" получили дети медицинских работников, работающих в госпитале с пациентами с диагнозом COVID-19.

- Я в детстве однажды отдыхал в "Артеке", будучи еще пионером, - признался президент Татарстана Рустам Минниханов. - Там, конечно, хорошо, но у вас круче.

Центр "Кама" построили еще в 1970 году на берегу озера Каракуль. Тогда он занимал площадь 5,6 гектара. После реконструкции он увеличился до 14,35 гектара и может одновременно принять 168 гостей.

Первых посетителей по эпидемиологическим прогнозам детские лагеря в Татарстане смогут принять в начале июля. Планируется, что в рамках летней оздоровительной кампании около 218 тысяч ребят смогут отдохнуть в различных лагерях и оздоровительных центрах - в Татарстане их насчитывается около 1,9 тысячи.

На детский отдых из бюджета республики в этом году будет выделено более миллиарда рублей.