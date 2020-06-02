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02.06.2020 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане проверят видео, где работник "скорой" пинает мужчину

Текст: Олег Платонов (Казань)

В Министерстве здравоохранения РТ начата проверка видеоролика, на котором работник скорой помощи пинает лежащего на асфальте мужчину.

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Видео появилось в одном из городских пабликов в понедельник вечером, однако, когда произошел инцидент, понять из записи невозможно. Зато можно рассмотреть номер кареты скорой помощи.

Как сообщает автор ролика, он вызвал 112 после того, как увидел лежащего на земле мужчину. По его словам, "скорая" приехала, фельдшер пнул мужчину несколько раз, после чего на место прибыли сотрудники полиции. Они погрузили гражданина в служебную машину и уехали.

В Министерстве здравоохранения заявили, что по данному факту начата проверка. Как сообщает РИА Новости, проверку инцидента также начала региональная прокуратура.

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