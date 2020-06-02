В Глазове три детсада закрыли из-за медсестер с COVID-19

В удмуртском Глазове детские сады №46, 48 и 49 закрыли из-за работавших там двух медсестер с коронавирусом. Об этом сообщил в социальных сетях глава города Сергей Коновалов.

Инфекцию у них обнаружили во время массового тестирования медработников. Сейчас сотрудники садов, дети и их родители отправлены на самоизоляцию.

- Круг контактов очень большой, - уточнил Коновалов.

Сейчас у них берут анализы на COVID-19.

Также сегодня стало известно, что в Глазове отправили на карантин 62 работника Чепецкого механического завода и 153 сотрудника его дочерних обществ и организаций-подрядчиков.

По данным на 2 июня в Удмуртии зарегистрировано 770 случаев коронавируса, в том числе 53 за последние сутки. 407 человек выздоровели, 19 умерли.