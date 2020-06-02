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02.06.2020 19:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нервный табак

Зачем в растениях появляется ток
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Нижегородские биологи выявили незнакомые ранее свойства растений. Известно, что у некоторых растений есть система, основанная на проведении электрических импульсов. Благодаря этому зеленые "хищники", например, занимаются охотой. Но ученые обнаружили подобное и у самых "мирных" растений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Оказывается, каждое из них, будь то трава на газоне или цветок, может создавать и проводить электрические сигналы, - говорит Марина Гринберг, сотрудник Института биологии и биомедицины Нижегородского госуниверситета. - Это реакция на различные угрозы: жару, холод, механические повреждения...

Фото: Esculapio/wikipedia.org
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Растения в неблагоприятных условиях стараются "затаиться", снижая интенсивность физиологических процессов. Электрические сигналы как раз и обеспечивают такое торможение, а также включают синтез защитных веществ. Импульс по растению распространяется со скоростью всего несколько сантиметров в минуту. Ученые получили доказательства, что, например, пшеница, горох, табак способны различать неблагоприятные факторы, формируя на каждый случай "индивидуальные" сигналы. Понимая этот механизм, можно выводить новые сорта с минимальными потерями урожая. Статьи об исследованиях нижегородских биологов опубликованы в журнале National Center for Biotechnology Information.

Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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