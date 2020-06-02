Депутат ЗС Красноярского края госпитализирован с коронавирусом

Один из депутатов Законодательного собрания Красноярского края госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого заксобрания.

Имя заболевшего депутата не афишируется. Остальным народным избранникам и сотрудникам аппарата предложено пройти обследование на наличие коронавируса.

Сессия ЗС, назначенная на 5 июня, состоится в штатном режиме. Известно, что она пройдет в очном порядке, однако круг приглашенных выступающих будет ограничен. СМИ предлагают следить за заседанием через аудиотрансляцию и видеозапись сессии.