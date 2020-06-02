Как помочь многодетной семье, которая рискует остаться на улице

28 мая, Таисье исполнилось пять лет. У нее есть братья - старший, шестилетний Матвей, и младший, Тимофей, ему всего полтора года. И есть сестры, они совсем большие: Елене - пятнадцать, а Софье - одиннадцать. С папой Таисье не повезло, хотя ее мама, Ольга, очень старалась, чтобы они жили по-хорошему.

Но интересы у папы оказались другие, поэтому мужчин в семье всего двое - Матвей с Тимофеем. И взрослых тоже двое - это многодетная Ольга Данилова и ее мама, инвалид второй группы. "Она тоже на мне, - говорит Ольга. - Ее двоюродный брат подставил, так теперь она с пенсии еще кредит выплачивает". Сама Ольга не боится никакой работы - хоть сиделкой, хоть обои поклеить, хоть стены зашпаклевать. Но вместе с ее "калымами" даже в самый удачный месяц выходит на семью из семи человек около 50 тысяч рублей, это включая алименты. "Размажутся на всех, и как не было", - машет рукой Ольга.

50 тысяч в месяц - это ого-го какой капитал. Еще как можно прожить, если есть крыша над головой, скажет кто-то. И вот тут начинается самое главное - крыши над головой у этой семьи нет. Они живут в огороде, в "облагороженном" Ольгой сарае. А рядом с этим сараем строится их будущее жилье. Без проекта. Своими силами. Своими средствами. И надо как-то сделать так, чтобы к холодам дети переехали из сарая не в казенный дом, на что намекают Ольге чиновники, а в свой собственный.

Дом у них был, и вложен был туда материнский капитал. Но когда Ольга была беременна пятым ребенком - Тимофеем, случилась беда. Сначала появились щели, потихоньку несущая стена превратилась в труху - под гипсокартоном-то не видно. Видать, что-то при строительстве сделали не так. В итоге нынче пришлось перестать сопротивляться неизбежному и снести стены, которые стали опасными.

И вот результат - семья с пятью детьми на огороде. Сосед еще и в суд подал - требует, чтобы бездомные вдобавок ко всему снесли кирпичную стену, которая стоит на границе участков. Он считает, что это часть здания и Ольга нарушает его права. Вроде бы ерунда, а Ольге - расходы, суды и денег, и нервов требуют. Сдвинулось дело после того, как подруга Ольги написала в соцсетях пост от ее имени. В начале мая. Мол, так и так, я многодетная мать-одиночка, строю дом сама, за два года скопила 280 тысяч рублей, и люди помогают, спасибо им огромное.

Тогда добрых людей уже было много: знакомый тракторист, радостно рассказывает Ольга, должен был всего-то взять с нее подешевле, а сам приехал, глянул и своротил старый дом бесплатно, еще и траншеи выкопал под фундамент нового. И другие приходили, руками помогали старый дом разбирать. И директор завода, которому она написала письмо, продал ей сибит почти вполовину дешевле (правда, колотый, но этого не будет видно, Ольга заштукатурит). А после публикации поста добрых людей стало больше.

А еще Ольга пошла за помощью к государству. Получать областной материнский капитал - 100 тысяч рублей за третьего ребенка. Деньги можно направить на строительство. Чтобы подать документы, ходить пришлось трижды. "Ходят эти с пятью детьми, - жаловались друг другу в ее присутствии чиновники. - Столько бумаг на них надо оформлять! А приходят-то перед самым закрытием!" У Ольги не хватало то одной бумажки, то другой - классика. Пошла к нотариусу, оформила за 3,5 тысячи обязательство выделить доли в новом доме всем детям - оказалось, написано неправильно, документ не приняли. Искала по кабинетам образец, кое-как выпросила, пришла к нотариусу - снова плати. "Ошибки при оформлении этого документа нотариусы допускают очень часто, - комментирует адвокат Елена Мадеева. - Те, кто напористее, добиваются, чтобы нотариусы исправляли свои ошибки бесплатно. Такие, как Ольга, платят дважды..."

Когда бумаги наконец-то приняли, оказалось, что деньги придут только через 90 дней. К осени. А строить-то надо сейчас! "Я пришла в соцзащиту и говорю: скажите, кто мне может помочь со стройкой, куда обращаться? Развели руками. Сказали: собирайте документы. Собрала, принесла. А ей говорят: ой, ничем помочь не можем. Мы-то деньги выделяем на ремонт жилья. А у вас не ремонт, у вас строительство!

Сейчас Данилова возлагает большие надежды на возможность получить бесплатный лес. Но адвокат Елена Мадеева за получение этой помощи от государства не взялась бы. Потому как выделяется не лес, а деляна. Древесину надо срубить и вывезти, а это не бесплатно. А еще нужно, чтобы был проект строящегося дома. Проект же стоит столько, что бесплатный лес в результате окажется золотым.

Кстати

Дайте исправить ошибку!

В Новосибирской области начали выдавать президентские выплаты - 10 тысяч на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно. Очень пригодились бы эти деньги Ольге, но она рискует их не получить - во всяком случае, большую их часть. Потому что она вписала в заявление, которое подавала через Единый портал госуслуг, только одного ребенка - поняла инструкцию так, что нужно подавать отдельное заявление на каждого, а оказалось, надо на всех разом. Исправить это Ольга не может, новые заявления сайт у нее уже не принимает, дозвониться по телефонам поддержки пока не выходит. А принимают заявления только до октября. По данным правительства Новосибирской области, выплаты должны получить более 400 тысяч детей. Заявлений на данный момент подано менее полутора тысяч.

Комментарий

Елена Мадеева, адвокат

- В Новосибирской области поддержка многодетных семей в сфере индивидуального жилищного строительства ориентирована на сельскую местность. Целевых программ поддержки многодетных застройщиков в черте города нет. Это удручает, потому что строительство дома на земельном участке, принадлежащем матери, в данном случае решило бы массу проблем. А самое главное, сделало бы детство пятерых ребятишек счастливым, безопасным и радостным. К сожалению, наше законодательство часто предусматривает жесткие рамки, вписаться в которые большой семье практически невозможно. Утрируя, скажу: всегда будет не хватать какой-то справки. Гибкость и пластичность наших программ, регламентов и нормативных актов оставляет желать лучшего.