На Алтае двухлетний малыш утонул в бассейне из тракторного колеса

В одном из сел Целинного района Алтайского края ребенок утонул в самодельном бассейне, основой для которого послужила покрышка от тракторного колеса. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, по факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ребенку был всего год и 11 месяцев. Захлебнувшегося водой, его обнаружили на территории домовладения. Реанимировать его не удалось, малыш скончался по дороге в больницу. Предварительно, причиной смерти стала механическая асфиксия вследствие того, что ребенок наглотался воды.

Известно, что он рос в многодетной семье, которая не стояла на учете в органах системы профилактики. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, почему маленький ребенок остался один без присмотра, какие обстоятельства привели к трагедии. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.