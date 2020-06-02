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02.06.2020 15:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирских больных бессимптомной формой COVID-19 будут лечить дома

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Пациенты, у которых обнаружена бессимптомная форма коронавируса, согласно новому приказу регионального минздрава могут находиться на домашней самоизоляции и проходить курс лечения в домашних условиях. Для этого в регионе внедрены технические решения.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как рассказал на брифинге в областном правительстве министр здравоохранения региона Константин Хальзов, опыт, наработанный за два с половиной месяца, позволяет врачам наблюдать эту категорию пациентов в домашних условиях и проводить, если потребуется, всю необходимую терапию.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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При этом, как подчеркнул министр, важно учитывать, что у пациентов с бессимптомной формой, как правило, нет осложнений или ухудшения состояния.

- Мы со всей серьезностью относимся к новому формату работы, поэтому совместно с областным министерством цифрового развития и связи доработали мобильное приложение "112 - Экстренная помощь". По сути, сегодня приложение выглядит как телемедицинская связь между пациентом и нашими медицинскими работниками. Мы дополнили приложение специальными функциями, что позволяет практически в режиме реального времени наблюдать за пациентами, которые передают информацию о своем состоянии медицинским работникам. Установка приложения для данной категории является обязательной, - рассказал о новых технических решениях Константин Хальзов.

В случае ухудшения состояния здоровья пациента вопрос об его госпитализации рассматривается в каждом конкретном случае.

Говоря о текущей эпидемиологической ситуации, министр сообщил, что за все время пандемии более 1200 человек в Новосибирской области выписаны после выздоровления от коронавирусной инфекции, 2790 человек остаются под наблюдением.

Справка "РГ"

По данным оперативного штаба, на утро 2 июня в регионе за сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 85 - выписаны после выздоровления. Общее число случаев инфицирования COVID-19 в регионе составило 3020. Всего в области сделано 118027 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2790 жителей региона, 17848 человек сняты с наблюдения.

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