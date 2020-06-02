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02.06.2020 08:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Регионы могут вернуть расходы на создание промплощадок

Текст: Елена Березина
С 1 июля регионы смогут компенсировать затраты на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков за счет возврата налоговых платежей резидентов этих объектов в федеральный бюджет. Вступят в силу поправки в постановление правительства, предусматривающее возможность компенсации таких затрат.

Кроме того, расширены возможности для создания новых или модернизации существующих производственных площадок. В частности, увеличен с 12 до 20 кварталов предельный срок возмещения региону затрат, понесенных в связи с созданием промышленной инфраструктуры парков, а также вырос с 50 до 100 процентов размер уплаченного НДС резидентами парка, который учитывается при расчете размера иного межбюджетного трансферта субъекту РФ.

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Регионы смогут самостоятельно выбрать трехлетний период, за который предоставляется компенсация затрат на создание инфраструктуры парков. "Этими изменениями смогут воспользоваться как новые участники программы, так и регионы, уже получившие такую господдержку в предыдущие годы. Для таких субъектов РФ предусмотрена возможность продления на 8 кварталов периода возмещения затрат. Заявки на его продление уже направили Новосибирская область, Калужская область, Тюменская область, Воронежская область, Самарская область, Республика Татарстан, которые смогут дополнительно компенсировать в 2020-2023 гг. до 6 млрд рублей произведенных бюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры парков", - сообщил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В 2016-2020 гг. Минпромторг России предоставил 10 регионам 10,3 млрд руб. (в том числе в 1 кв. 2020 г. - 376,1 млн рублей) на поддержку проектов создания 12 индустриальных парков и 1 промышленного технопарка. По итогам 2019 года начали работать 48 новых индустриальных парков. Всего в России работают 178 площадок в 52 регионах и 59 промышленных технопарков в 31 регионе.

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