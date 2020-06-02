Регионы могут вернуть расходы на создание промплощадок

С 1 июля регионы смогут компенсировать затраты на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков за счет возврата налоговых платежей резидентов этих объектов в федеральный бюджет. Вступят в силу поправки в постановление правительства, предусматривающее возможность компенсации таких затрат.

Кроме того, расширены возможности для создания новых или модернизации существующих производственных площадок. В частности, увеличен с 12 до 20 кварталов предельный срок возмещения региону затрат, понесенных в связи с созданием промышленной инфраструктуры парков, а также вырос с 50 до 100 процентов размер уплаченного НДС резидентами парка, который учитывается при расчете размера иного межбюджетного трансферта субъекту РФ.

Регионы смогут самостоятельно выбрать трехлетний период, за который предоставляется компенсация затрат на создание инфраструктуры парков. "Этими изменениями смогут воспользоваться как новые участники программы, так и регионы, уже получившие такую господдержку в предыдущие годы. Для таких субъектов РФ предусмотрена возможность продления на 8 кварталов периода возмещения затрат. Заявки на его продление уже направили Новосибирская область, Калужская область, Тюменская область, Воронежская область, Самарская область, Республика Татарстан, которые смогут дополнительно компенсировать в 2020-2023 гг. до 6 млрд рублей произведенных бюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры парков", - сообщил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В 2016-2020 гг. Минпромторг России предоставил 10 регионам 10,3 млрд руб. (в том числе в 1 кв. 2020 г. - 376,1 млн рублей) на поддержку проектов создания 12 индустриальных парков и 1 промышленного технопарка. По итогам 2019 года начали работать 48 новых индустриальных парков. Всего в России работают 178 площадок в 52 регионах и 59 промышленных технопарков в 31 регионе.