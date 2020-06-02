Сергей Шубенков: Беговые дорожки на барнаульском стадионе - это косяк

На стадионе "Динамо" недавно завершили укладку беговых дорожек вокруг футбольного поля. Приятное, на первый взгляд, событие не обрадовало никого. Покрытие оказалось настолько хлипким, что легкоатлетам нельзя бегать в шиповках. Футболистам с их бутсами тоже нежелательно выскакивать на эти дорожки. Выбрасывать мяч из аута и подавать угловые, вероятно, придется босиком. Или в сменной обуви - желательно в кедах.

Беговые дорожки поступили в Барнаул в комплекте с искусственным футбольным газоном по федеральной программе "Спорт - норма жизни", которую курирует Минспорта РФ. К качеству газона, как говорят футбольные люди, вопросов нет, играть на нем приятно. Постелили газон взамен старого, выделенного более десяти лет назад по линии РФС, на поле детской футбольной школы "Динамо". А дорожки минспорта края решило передать стадиону "Динамо", на котором легкоатлетическое покрытие давно пришло в негодность (из-за этого все краевые легкоатлетические турниры приходится проводить на других площадках, в том числе в райцентре Павловск).

Стоимость нового покрытия на "Динамо" - семь миллионов рублей, его укладка, как сообщили нам в пресс-службе спортобщества, обошлась в два миллиона. По сути, деньги зарыты в землю. Подобное покрытие, возможно, подошло бы школьным стадионам, но никак не главной спортивной арене края.

- На "Динамо" когда-то было приличное покрытие, но оно жутко быстро износилось. По гарантии подрядчик одну из стометровок переделывал, хотя это не сделало погоды. Последние годы для легкоатлетов стадиона "Динамо" как бы и не было. Сейчас двоякая ситуация. С одной стороны, у многих спортсменов появляется возможность хотя бы для каких-то занятий. По себе скажу, что далеко не каждый день я бегаю в шиповках, есть ведь тренировки общего плана - например, бег по лестницам между трибунами. Но, как ни крути, такое хлипкое покрытие - это настоящий косяк. Специальные упражнения с барьерами на скорость я там не смогу сделать, - сказал "РГ" знаменитый российский легкоатлет Сергей Шубенков.

С беговой дорожкой на стадионе и искусственным газоном футбольной школы "Динамо" обнаружились еще и проблемы имущественного порядка. Собственность края размещена на территории автономной некоммерческой организации ФК "Динамо-Барнаул" - и это нарушение. Как стало известно "РГ", в региональном минспорта срочно решается вопрос о передаче газона в собственность краевого государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина". В школе Смертина от такой перспективы, не в восторге - представьте, на вашем поле с утра до вечера будут заниматься прямые конкуренты. А дорожки краевые спортивные чиновники рассчитывают передать в ведение КГБУ "Алтайское училище олимпийского резерва". Но и там не горят желанием отвечать за объект, проблемы с которым гарантированы изначально. И как вообще контролировать сохранность объекта, расположенного на территории другого собственника в другом районе города?

В целом, у алтайских спортивных чиновников и общественности возник целый ряд вопросов по программе "Спорт - норма жизни". Они касаются стоимости и качества поступающих в край спортплощадок с тренажерами. Первые такие площадки осенью 2019-го появились в Ребрихинском и Павловском районах. Планируется, что в течение пяти лет подобные спортсооружения откроются во всех сельских районах края.

- Площадки с тренажерами, конечно, хорошие, но они не стоят таких денег - трех миллионов рублей, - убежден Сергей Тарасов, многолетний руководитель спорта в Ребрихинском районе. - Представьте, теннисный стол - 129 тысяч (в Барнауле профессиональные столы для настольного тенниса стоят от 35 до 100 тысяч рублей, но в Ребрихе и других райцентрах нет профессионалов-теннисистов. - Прим. автора). Тренажерный велосипед - 34 тысячи, само покрытие площадки в 315 квадратных метров тянет на 1,05 миллиона рублей. Специальные стойки для инваспорстменов, обычные скамейки стоят какие-то заоблачные деньги. И это все без учета стоимости нашей работы по монтажу площадки. Мы-то хоть на стадионе в Ребрихе уложились в 100 тысяч рублей, а в других районах, где под площадку заливали новую бетонную подушку, - в 600-700 тысяч.

Конструкция площадок такова, что на бетонное основание накладывается пластиковый модуль, на который монтируются тренажеры и выкладывается резиновые листы покрытия. В Павловске весной стали играть в стритбол - модуль порвался, покрытие расползлось, пришлось все разбирать и перестилать заново. Но Ребрихинскому, Павловскому и ряду других районов, уже получивших такие спортплощадки, оказывается, еще повезло. Сельские территории, стоящие на очереди в этом году, могут получить более бедные площадки - с меньшим количеством тренажеров (вместо 32 будут 26), да и сами тренажеры будут скромнее.

Справка "РГ"

В паспорте федерального проекта "Спорт - норма жизни", размещенном на сайте Минспорта РФ, указано, что субъектам РФ предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей. На 25 декабря 2019 года был поставлен 791 комплект спортивного оборудования (спортплощадки и футбольные поля), в 2020-м - 409. Программа рассчитана до конца 2024 года.