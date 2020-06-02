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02.06.2020 09:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В алтайском онкодиспаснере 70 человек заболели коронавирусом

Текст: Наталья Граф

Вспышка коронавируса зарегистрирована в Алтайском краевом онкологическом диспансере. У семидесяти медиков и пациентов диагностирован COVID-19.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В настоящее время все инфицированные больные переведены в специальные госпитали. По распоряжению Роспотребнадзора база на Никитина полностью закрыта на карантин.

- Из врачей и медсестер с отрицательными результатами тестов сформирована медицинская бригада, которая долечивает оставшихся в клинике неинфицированных COVID-19 пациентов, - сообщает Минздрав Алтайского края.

На двухнедельный карантин также закрыто отделение урологии и радиотерапии № 2 на Змеиногорском тракте - там коронавирус нашли у двух сотрудников.

- Продолжается тотальное тестирование всего медицинского персонала и контактных пациентов на обеих лечебных базах, - сообщили в ведомстве. - План лечения каждого пациента будет индивидуально скорректирован врачами-онкологами.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Пандемия коронавируса COVID-19

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