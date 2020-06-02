В алтайском онкодиспаснере 70 человек заболели коронавирусом

Вспышка коронавируса зарегистрирована в Алтайском краевом онкологическом диспансере. У семидесяти медиков и пациентов диагностирован COVID-19.

В настоящее время все инфицированные больные переведены в специальные госпитали. По распоряжению Роспотребнадзора база на Никитина полностью закрыта на карантин.

- Из врачей и медсестер с отрицательными результатами тестов сформирована медицинская бригада, которая долечивает оставшихся в клинике неинфицированных COVID-19 пациентов, - сообщает Минздрав Алтайского края.

На двухнедельный карантин также закрыто отделение урологии и радиотерапии № 2 на Змеиногорском тракте - там коронавирус нашли у двух сотрудников.

- Продолжается тотальное тестирование всего медицинского персонала и контактных пациентов на обеих лечебных базах, - сообщили в ведомстве. - План лечения каждого пациента будет индивидуально скорректирован врачами-онкологами.