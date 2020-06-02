В июне аэропорты Северо-Кавказского федерального округа будут постепенно возвращаться в привычный рабочий ритм, увеличивать количество рейсов и расширять географию полетов. Из-за борьбы с новой коронавирусной инфекцией время работы воздушных гаваней городов СКФО было радикально сокращено. Некоторые из аэропортов оставили лишь один рейс в Москву.

Пока большая часть рейсов из кавказских аэропортов осуществляется в Москву, но постепенно добавляются и другие города. Фото: Владимир Аносов/РГ

Например, воздушная гавань Кабардино-Балкарии два последних весенних месяца функционировала всего три часа в день - с 16.00 до 19.00. А 27 мая здесь ввели обязательныи? масочныи? режим, который подразумевает ношение масок и перчаток всеми без исключения пассажирами. Весь май из аэропорта Нальчик выполнялся только один рейс - в Шереметьево. В первой половине июня ситуация останется неизменной. 21 июня добавится еще один ежедневный рейс во Внуково. В следующем месяце география полетов немного расширится - с первого июля трижды в неделю будут выполняться полеты в Санкт-Петербург.

Крупнейший аэропорт СКФО Минеральные Воды с первого июня вернулся к круглосуточному режиму работы после почти двух месяцев функционирования по сокращенному графику. Международное сообщение было прекращено. Значительно сократилось количество внутренних рейсов.

В прошлом году аэропорт принял больше всего пассажиров в СКФО - свыше 2,5 миллиона, из них 2,076 миллиона прилетели внутренними рейсами, остальные - международными. Из-за пандемии большинство международных полетов оказалось под вопросом как минимум до осени.

"С первого июня аэропорт переходит на прежний регламент работы. Всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Минеральных Вод, была заблаговременно направлена соответствующая информация", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В новом летнем расписании появились рейсы в Нижний Новгород, Екатеринбург, Брянск и Саранск. В Москву пассажиров продолжат доставлять девять авиакомпаний.

Сейчас в аэропорту заканчивают второй этап модернизации стоимостью около миллиарда рублей, который включает реконструкцию искусственных покрытий перрона и рулежных дорожек.

Идет обновление и второго по величине аэропорта Ставрополья, который располагается рядом с краевой столицей. Здесь удлиняют и укрепляют взлетно-посадочную полосу, чтобы принимать самолеты Boeing 737-800. Глава региона Владимир Владимиров ранее сообщил, что модернизация аэропорта Ставрополя с учетом проведенных работ оценивается в 1,7 миллиарда рублей.

- В 2021 году мы планируем также завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Это необходимо для увеличения числа перевозок и снижения цен на авиабилеты, - отметил Владимиров.

Из аэропорта Ставрополя самолеты сейчас летают только в Москву два-три раза в день. В июне количество рейсов в столицу увеличится (до пандемии оно достигало семи в день), а с 13 июня планируется возобновить полеты в Сочи, которые будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам.

С 27 мая в ставропольских воздушных гаванях также ввели обязательный масочный режим, а при прохождении регистрации на рейс у пассажиров проводится проверка температуры бесконтактным способом.

Заметно изменилось функционирование аэропорта в Грозном. Раньше отсюда в день выполнялось семь рейсов, теперь три. Однако уже со второго июня открываются рейсы в Стамбул.

Сейчас территория аэропорта благоустраивается, обновляются коммуникации. Весной здесь поменяли брусчатку, заменили скамейки, практически полностью поменяли освещение. Как рассказал гендиректор компании "Вайнахавиа" Альви Шахгириев, очищена вся дренажная система, которая долго не работала.

- К 75-летию Победы провели субботник, посадили деревья, кустарники, цветы. Теперь пассажиры довольны, - рассказал Шахгириев.

В ближайшее время в аэропорту Грозный планируется установить аппаратно-программный тепловизионный комплекс для дистанционного эпидемиологического контроля. Система автоматически измеряет и анализирует температуру всех людей, находящихся в поле зрения объектива камер, и выявляет граждан с повышенной температурой тела вне зависимости от плотности и интенсивности людского потока.

Аэропорт Махачкалы в последние годы активно наращивал пассажиропоток. В 2019 году он обслужил более полутора миллионов человек - рекордный для авиагавани показатель. По сравнению с 2018 годом он вырос на 15 процентов.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, самыми популярными в прошлом году направлениями из столицы Дагестана стали Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сургут. С началом пандемии аэропорт значительно сократил количество выполняемых рейсов. Были отменены все международные авиаперелеты. Российские перевозчики объявили о сокращении частоты полетов. Авиакомпания "Победа" отменила три ежедневных рейса в Москву и полеты в Санкт-Петербург. "Аэрофлот" сократил количество рейсов в Шереметьево. Аналогичное решение приняли в авиакомпании "Ютэйр".

С середины мая воздушная гавань Махачкалы начала понемногу выходить на прежний уровень работы. Отсюда начали выполнять рейсы в Тюмень, увеличилось количество перелетов в Москву. Авиакомпания "Ютэйр" с 22 мая вернула рейсы в Санкт-Петербург. Также самолеты перевозят пассажиров в Краснодар, Сургут, Ростов-на-Дону и Казань. Однако представители Роспотребнадзора попросили не торопиться с увеличением частоты авиарейсов.

- Сейчас из Москвы осуществляется семь рейсов в день. В планах аэропорта, как мы знаем, увеличить эту цифру. Мы бы попросили подождать, - заявила на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора РФ Юлия Демина.

Васильев заверил, что аэропорт будет работать, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора. Пока в расписании нет международных направлений, которые значились там раньше: - Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Саудовская Аравия.

Впрочем, на прием одного незапланированного международного рейса разрешение было выдано. 22 апреля чартер привез застрявших в Саудовской Аравии российских граждан, в основном паломников, задержавшихся после совершения малого хаджа, и студентов учебных заведений. После проверки специалистами Роспотребнадзора они прошли 14-дневную изоляцию в одном из санаториев.

Под вопросом пока и полеты на хадж в Мекку в конце июля, которые совершаются из махачкалинского аэропорта. Ранее власти королевства заявили, что хадж в этом году может быть отменен из-за пандемии коронавируса.

В самом аэропорту приняты строгие меры в связи с пандемией. В пресс-службе компании отметили, что персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

"Ежедневно все работники осматриваются медиками, у сотрудников измеряют температуру с помощью тепловизоров. В случае выявления признаков ОРВИ специалиста направляют на лечение в медицинскую организацию по месту жительства", - рассказал представитель предприятия.

Всех прилетающих пассажиров встречают сотрудники санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора, которые измеряют температуру, а у пассажиров группы риска берут биологические пробы. Что касается реконструкции махачкалинского аэропорта, то после начала пандемии некоторые работы были приостановлены в связи с введением режима самоизоляции в строительных компаниях. Напомним, здесь идет возведение нового международного терминала пропускной способностью 190 пассажиров в час. Общая площадь здания превысит восемь тысяч квадратных метров. Оно будет оборудовано телескопическими трапами и станет удобным, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями. Как заверили в пресс-службе аэропорта, временные трудности не скажутся на конечном результате.