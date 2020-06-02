Это лето мы проведем без заграничных туров - хотим того или нет. Сами знаете почему.

В скалах Карадахского ущелья: ручей за миллионы лет проточил теснину невероятной красоты. Фото: Владимир Веленгурин / Комсомольская правда

Что выбрать из отечественных красот? Этот вопрос я задал одному из самых известных путешественников нашего времени Михаилу Кожухову.

Михаил, я так понимаю, журналисты от вас теперь не отстают - куда поехать, не пересекая границы России? Скажи, но только конкретно. А вы с юмором: ну это как попросить совета - захотелось вот влюбиться, посоветуйте - в кого... Остроумно. Но разведка донесла, что сами-то вы в Дагестан заядлых путешественников отправляете?

Михаил Кожухов: Да, и сам с ними еду. В июле, надеюсь. В горах Дагестана сохранились совершенно фантастической красоты древние каменные деревни. Дома, сложенные столетия назад. Мне там многое напоминает древние города Италии. Эти селения полупусты, они погибают от ветра, дождя, снега. Знаете же: дом, где не живут, умирает быстро. Например, есть в Дагестане селение - Корода. Его считают одним из самых древних аулов, основанным в III или IV веке. Или вот еще удивительное селение - Чох, вообще одно из древнейших поселений в Европе. Выходцы из Чоха служили офицерами Собственного Его Императорского Величества Конвоя, это наша военная элита, они охраняли царскую семью. А еще Чох дал стране более 300 кандидатов и докторов наук. Но в этом огромном горном селе невероятной красоты сегодня живут совсем немного людей. В какой-то степени это объективный процесс: старики уходят, а привлекательной для молодых людей работы в горах нет, хотя там давно уже есть необходимые для жизни условия: вода, септики. Но все равно жить в горах трудно. Вскопать землю, убрать камни, дрова для печи собрать, к соседу подняться за солью - все это труд. Как и вскопать землю, убрать камни.

Или съездите в Кубачи, это вообще легенда: селение златокузнецов.

Ну, Кубачи - они на слуху, есть такие украшения из серебра.

Михаил Кожухов: И не только украшения - с древних времен там изготавливали кольчуги и оружие. Ковали мечи еще для армии великого перса Дария. Это место, в котором мальчик, не умеющий работать по золоту и серебру, считается неудачником... Сегодня старая часть Кубачи в разрухе. Что-то пытаются сохранить местные люди - своими силами. Хотя забота об этом архитектурном и культурном памятнике должна быть государственным делом, он достоин любого списка ЮНЕСКО... У меня искреннее ощущение, что откладывать поездку в Дагестан не стоит. Пройдет еще немного времени, и он потеряет часть очарования, которое вас ждет там сейчас...

А в горных аулах можно снять комнату? Или - только кемпинг?

Михаил Кожухов: По-разному. В Дагестане все туристические маршруты привязаны к местам, где можно остановиться. Мы живем в гостиницах - там, где они есть. Иногда - в домах местных жителей. И это тяжелое испытание, я хочу честно предупредить. Кавказское гостеприимство - оно обрушивается на тебя со всей мощью!

Это в том смысле, что надо беречь печень?

Михаил Кожухов: Печень в том числе. Но и желудок тоже. Потому что дагестанцы прекрасно готовят! Искренне радуются, когда приезжают люди: рады поломать стереотипы. Объявляют вас кунаками, готовы на руках носить.

Гостеприимство в горах на тебя обрушивается со всей мощью!

На вашем сайте прочитал описание тура в Сибирь. Соблазняете: сплав по реке, каньоны, водопады, черный хариус. Но обслуживающего персонала не предусмотрено: ставить лагерь, мыть посуду, готовить - все сами. При том что цена удовольствия 260 тысяч рублей, и это еще без учета авиабилетов в Норильск. Кто эти люди, которые, заплатив такие деньги, готовы мыть посуду?

Михаил Кожухов: А что поделаешь: вертолет стоит у нас космических денег. А до плато Путорана иначе не доберешься, и обратно не вернешься. Вот все ахают по поводу красот Камчатки. А знаешь, сколько стоит там вертолетная экскурсия на полдня на гейзеры?

Знаю, я там был. Мне и моим коллегам предложили полюбоваться гейзерами, сбросившись по 1000 долларов с носа. Предупредив, что это еще дешево, обычно берут по 100 тысяч рублей... Отказался.

Михаил Кожухов: Хотя люди, которые зарабатывают там на икре и крабе, могли бы сброситься и подарить Камчатке эти двести километров дороги. Или хотя бы разделить затраты на ее строительство с государством - вот это была бы реальная помощь развитию туризма! А что касается сплава, я пока не знаю, готовы ли его участники мыть посуду, заплатив такие деньги. Не станут - что ж делать, вымою сам. А на будущий год их с собой не возьму. Я всю жизнь занимаюсь спортивным сплавом, все связанное с ним мне в радость. А теперь вот решил показать плато Путорана желающим. В каком-то смысле это эксперимент. Да, дорого. Но это место фантастической красоты, которое надо увидеть хотя бы раз в жизни!

А в таких краях, куда только вертолетом, вообще бывает "комфорт"?

Михаил Кожухов: Смотри, у нас в "Клубе путешествий" большинство поездок по всяким Европам и Африкам, да и по России тоже - очень комфортные. Группы крошечные, да к тому же и с "душой компании" - известным человеком, которому есть чем поделиться. А есть - парусные и сухопутные экспедиции. Вот там здоровье пригодится: маршруты предполагают физические нагрузки - некая доза экстрима, которая сочетается с максимально доступным комфортом. Попыхтеть на горной тропе, самому порулить по бездорожью. Или принять участие в парусном аврале на большом судне. А потом расслабиться и получить удовольствие. В Мурманской области, например, живем в глэмпинге... Знаешь что это такое?

Пятизвездочная палатка?

Михаил Кожухов: Да. Но таких условий у нас мало. И в этом большая проблема внутреннего туризма. Путешествующие люди многое в жизни повидали, привыкли к высокому уровню сервиса и комфорта. И даже к услужливости персонала - в хорошем смысле этого слова. Все это у нас пока в диковинку.

Сулакский каньон (Дагестан), говорят, глубже американского Гранд-Каньона. Настоящее чудо света! Фото: Владимир Веленгурин / Комсомольская правда

В "Клубе путешествий" Михаила Кожухова видел любопытное предложение: в Питер, в гости к ведущему "Серебряного дождя" Виктору Набутову. В программе заявлены бары, знаковые питерские места. Все, что доктор прописал. И - изюминка - гонки по Питеру и окрестностям на отреставрированных "копейках". Сами придумали?

Михаил Кожухов: Мы все придумываем сами. Поскольку занимаемся необычным туризмом, ему и определение-то точное не подберешь. Эти поездки как небольшие фильмы: есть завязка, кульминация, яркий финал. И задача их не в том, чтобы поставить галочки в графе "достопримечательности". Нужно почувствовать место, залезть в шкуру местного человека, открыть что-то новое в себе. Обрести новых друзей. Разделить впечатления с "душой компании" - человеком, которого ты раньше только слышал в эфире или видел на экране. Его задача - не рассказать, какое здание в каком году построено, а превратить дюжину прежде незнакомых людей - в ансамбль.

Я сейчас нахально буду использовать служебное положение в личных целях. Много лет был собкором в Архангельске. Это ностальгия, но с болью. Огромный потенциал для путешествий, столько всего интересного, но люди знают только Соловки. Может, подскажете - что сделать, чтобы заманить туда путешественников? С пользой для экономики региона.

Михаил Кожухов: Архангельская область - это и моя боль. Люблю, с грустью смотрю, что там происходит последние 20 лет. Тают, умирают целые деревни. Там люди работали, любили, песни пели. А сейчас ветер гуляет среди заброшенных домов.

И это правда: пока в Архангельскую область мы возим группы только на Соловки. Но это общая для России беда. Москва, Питер, Золотое кольцо, курорты Краснодарского края - традиционные места туристического паломничества еще во времена СССР. К ним добавилась разве что отреставрированная к юбилею Казань. Может, еще стихийно развивающаяся алтайская Катунь... Да, кое-что меняется. В каждом регионе есть энтузиасты, которые пытаются сдвинуть этот самый внутренний туризм с мертвой точки. Но, к моему величайшему сожалению, болтовни на эту тему в сотни раз больше, чем осмысленных действий. Обсуждают создание каких-то кластеров, рассуждают о комплексном развитии. А энтузиастам от кластеров ни холодно, ни жарко.

Об энтузиастах. Например...?

Михаил Кожухов: Например, неподалеку от Москвы, в районе Обнинска, уже стоит и продолжает развиваться гигантский - площадью 140 гектаров! - этнографический парк-музей "Этномир". Его создает Руслан Байрамов, замечательный человек, который поставил цель - создать интерактивную модель всей планеты. Там тебе и горные сакли, и египетские пирамиды, и русские терема. У него там с коммуникациями, водой и электричеством нет проблем. Не нужен ему кластер, нужно что-то другое.

А что?

Михаил Кожухов: Вот у него и надо спросить! А не проводить конференции по развитию туризма, где все друг друга уговаривают любить Россию. Те, кто ее не любит, наверное, уже уехали. А кто любит - остались, чего нас уговаривать? Нам помогать надо. Обучать принимающие компании и гидов, заманивать большие гостиничные сети, давать им льготы, создавать конкуренцию. Надо включать экономические рычаги. Чтобы люди, которые любят свою малую Родину, получили возможность показать ее другим и - заработать на этом.

Кубачинцы встречают гостей. В высокогорных селениях Дагестана, как предупреждает опытный в этих делах Михаил Кожухов, гостеприимство - нелегкое испытание для желудка и печени путешественников. В лучшем смысле этого слова: местные вкусно готовят и искренне рады встречать гостей. Фото: Владимир Веленгурин / Комсомольская правда

Я как-то взял жену, сел на двух­этажный поезд, поехал в Казань. Просто чума: Кремль, остров Свияжск, два дня из аквапарка не вылазили. Возвращаюсь, рассказываю. Друзья говорят: какие же вы молодцы! И мы тоже туда махнем. И... махнули. В Черногорию. Мало ведь получить удовольствие, надо на окружающих произвести впечатление. Это лето проживем без заграницы. Как думаете, потом, когда пандемия закончится, этот снобизм вернется. Или?..

Михаил Кожухов: У кого как. У некоторых снобизм, возможно, никуда не уйдет. Есть нуворишское восприятие заграницы как чего-то "крутого". И несколько пренебрежительное отношение к Отечеству, не вообще, а именно в этом аспекте. За стаканом чая готовы глотку рвать: какие мы в России крутые! А отдыхать почему-то едем к туркам, египтянам и итальянцам.

И еще одна проблема: человек считает нормальным потратить две-три тысячи долларов на поездку в Испанию, но делает круглые глаза, когда его не готовы бесплатно принимать на Алтае. Но на Алтае живут точно такие же люди, у которых растут дети, а их жены хотят ходить в сапожках и в шубках. Почему мы должны им отказывать в желании заработать?

Нам бы не кластеры изобретать, а посмотреть повнимательнее, что происходит в других странах. Например, в Китае приняли программу развития внутреннего туризма. Колоссальные планы: за 10-15 лет многократно увеличат поток.

А у нас? Как я буду звать вас в Корсаковский Покровский монастырь, что на Сахалине, или рассказывать о прекрасном Кожозере в Онежском районе Архангельской области, или о красотах Карелии, - если там негде остановиться. В самом лучшем случае стоит турбаза из вагонки, а может, просто палатка. А человеку хочется праздника! Чтобы, как говорил персонаж Шукшина, душа развернулась.

Чтобы излишне жестко не противопоставлять Родину и заграницу (мир велик и многообразен) - спрошу: вы дружите с каким-то удивительным вождем островного племени где-то на другом конце света. Рассказывали журналистам, что планируете его навестить.

Михаил Кожухов: И навещу - Папу Яли, обаятельного вождя племени дани на Папуа - Новой Гвинее. Во всяком случае, поездка группы Клуба намечена на сентябрь, если возобновятся поездки в дальнее зарубежье. Люди истосковались по путешествиям, готовы лететь куда угодно. И я в том числе. Но сроки не от нас зависят.