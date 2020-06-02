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02.06.2020 17:25
Проект: В регионах

"Зеленые киловатты"

На Ставрополье возобновляемые источники энергии станут основой развития электроэнергетики до 2025 года
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 117(8171)
В Ставропольском крае приняли новую программу развития электроэнергетики на 2021-2025 годы. Объемистый документ содержит информацию обо всех действующих и планируемых проектах, многие из которых базируются на использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ), то есть относятся к так называемой "зеленой энергетике".
Первые ветроэнергетические установки в крае уже смонтированы. Фото: Владимир Аносов/РГ Первые ветроэнергетические установки в крае уже смонтированы. Фото: Владимир Аносов/РГ
Первые ветроэнергетические установки в крае уже смонтированы. Фото: Владимир Аносов/РГ

Речь идет о строительстве солнечных, ветряных и малых гидроэлектростанций. Также в документе описаны перспективы модернизации энергосетевой инфраструктуры во всех районах края.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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- На сегодняшний день энергетическая система региона избыточна в 2,5 раза. Существующих мощностей достаточно для надежного обеспечения потребностей Ставропольского края в электроэнергии. Тем не менее в связи с постоянным развитием промышленных производств, хозяйств АПК и высоких темпов строительства жилья энергетическую инфраструктуру необходимо развивать и дальше. До 2025 года мы ожидаем среднегодовой рост электропотребления на Ставрополье на уровне 1,06 процента, а максимальная нагрузка в пиковый период может возрасти на 1,7 процента, - отметил заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Василий Глушаков.

Ветроэлектростанции, похоже, в скором времени станут одним из символов Ставропольского края. Уже в этом году введут в эксплуатацию ветропарк в Кочубеевском районе. Недавно там закончили монтировать первые три установки, которые поразили местных жителей своими размерами - их высота достигает 150 метров. Эта ветроэлектростанция станет крупнейшей в России, установок здесь будет более 80, полностью их введут в строй к концу 2020-го.

Согласно разработанной минпромом Ставрополья схеме, в 2020 году появится еще два ветропарка поменьше - в Ипатовском и Новоалександровском районах. А к 2022-му будут сданы Грачевская, Солнечнодольская, Светлоградская и Благодарненская ветроэлектростанции, к 2024-му - Ставропольская.

В прошлом году на территории края заработала и первая в регионе промышленная солнечная электростанция, а в 2020-м она выйдет на проектную мощность в 100 мегаватт, генерация достигнет 122,6 миллиона киловатт-часов в год. На 2022 год намечено строительство в крае еще одной СЭС мощностью 5,6 мегаватта, однако о ней пока мало что известно.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
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"Ввод всех создаваемых в регионе энергетических комплексов ветро- и солнечной генерации позволит вырабатывать до 1,5 гигаватта электроэнергии - это до 30 процентов всех российских мощностей в сфере "зеленой энергетики". Высокотехнологичные предприятия обеспечат поступление более 300 миллионов рублей налогов, на них появятся новые рабочие места", - подчеркнули в пресс-службе губернатора Ставрополья.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики корреспонденту "РГ" рассказали, что Ставропольский край является абсолютным лидером по количеству планируемых к строительству объектов ВИЭ - до конца 2024 года здесь будут вырабатывать 868 "зеленых мегаватт", из которых 741 мегаватт придется на ветроэлектростанции. Окупаемость проектов ВИЭ напрямую зависит от ветра и солнца, поэтому инвесторы предпочитают размещать объекты на площадках в южных регионах: в Ставропольском крае, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии будет построено около 70 процентов всех отобранных в рамках Договора предоставления мощности (ДПМ) ВИЭ ветропарков.

"Удобная логистика и близость к основным площадкам строительства определили выбор юга страны для размещения значительной доли предприятий по производству оборудования для новой отрасли. В Ростовской области изготавлива-ют башни и гондолы ветроэнергетических установок сразу двух вендоров (поставщиков) ВЭУ, представленных на российском рынке. Для регионов реализация проектов ВИЭ - это производство экологически чистой энергии, инвестиции, рабочие места, новые компетенции в энергетике, строительстве и промышленности. В масштабе всей страны благодаря программе ДПМ будет создано 11 тысяч рабочих мест, инвестиции в строительство генерирующих объектов составят 633 миллиарда рублей, налоговые поступления в бюджеты всех уровней - 350 миллиардов", - отметили в Ассоциации развития ВИЭ.

Сегодня доля энергетической отрасли в промышленном производстве Ставрополья составляет 26,3 процента, а после строительства намеченных станций она превысит 30 процентов.

Фото: Александр Емельянкнков/РГ
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Как и сейчас, к 2025 году энергосистема Ставропольского края будет избыточной, но уже на 2992-3285 мегаватт (7437-9745 миллионов киловатт-часов). Лишнее будут передавать в энергосистему Адыгеи, Краснодарского края и в восточную часть Объединенной энергетической системы (ОЭС) Юга. Благодаря своему центральному положению между южными регионами Ставрополье может легко делиться выработанной мощностью с любым из них, если возникнет такая необходимость. Энергосистема края имеет связи практически со всеми энергосистемами ОЭС Юга (кроме Волгоградской и Астраханской). В электричестве, к примеру, очень нуждается энергодефицитная Кубань, где каждый год бьют рекорды электропотребления, в основном из-за летней жары.

Кроме масштабного строительства, в плане также ремонт, модернизация и переоснащение объектов. К 2025 году проведут реконструкцию 112 километров воздушных линий на 110 киловольт и 31 подстанции, в трети из них трансформаторы заменят на новые.

На все работы, согласно подсчетам минпрома Ставрополья, понадобится почти 5,5 миллиарда рублей, из них два миллиарда пойдут на строительство, остальные - на реконструкцию и техническую модернизацию.

Комментарий

Алексей Калачев, аналитик ГК "Финам":

- Ставропольский край сейчас потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем производит. Однако строительство новых объектов энергетики на основе возобновляемых источников в целом позитивно скажется на экономических показателях региона. Они внесут вклад в рост ВРП, индекса промышленного производства, а также повлияют на динамику инвестиций в основной капитал.

Возврат инвестиций в солнечную и ветровую генерацию ускоряется благодаря существованию ДПМ (договоров предоставления мощности). Отбор проектов к реализации проводится централизованно (через конкурс) регулятором энергорынков. Таким образом, появление новых объектов промышленной генерации на основе ВИЭ ограничено. Их размещают не где угодно, многое зависит от специфических условий местности - климатических и географических. Районам Ставропольского края, в которых будут размещаться ветропарки и СЭС, можно сказать, повезло с этим.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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