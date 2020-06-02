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02.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

Текст: Татьяна Леонтьева
В первый же карантинный месяц россияне поставили рекорд последних двух с половиной лет по оформлению кредитов. Они взяли их почти в два раза меньше, чем раньше. Это в среднем. Но есть регион, где кредитование физических лиц сократилось более чем в три раза.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорится в исследовании, которое провела аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "РГ").

Фото: iStock
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Расчеты делали по общим суммам кредитов в рублях и иностранной валюте. Получилось, что в апреле россиянам выдали почти в 1,9 раза меньше кредитов по сравнению с мартом. Около 755 миллиардов рублей. Меньше было лишь в январе 2018 года. Тогда банки прокредитовали население на 740 миллиардов.

В мае динамика вряд ли радикально изменится, прогнозируют эксперты, которых "РГ" познакомила с этим исследованием. Пока не восстановится привычный экономический ритм в стране, люди не будут спешить с займами, считают и в FinExpertiza.

Не зря же Минфин России уже десять лет реализует проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ". Знание финансовых рисков и умение планировать денежные операции на перспективу, помогают многим не хватать кредиты без оглядки. Впрочем, сыграли свою роль и другие обстоятельства.

"Вообще динамика кредитования носит сезонный характер, - напоминают аналитики. - Как правило, от начала до конца года с каждым следующим месяцем объем выданных кредитов растет, достигая высшей точки в декабре. Затем показывает спад в январе следующего года. Падение, отмеченное в апреле 2020, однозначно нарушило устоявшийся цикл". Сыграли свою роль и кредитные каникулы, а также понимание, что после их окончания все равно придется платить.

Фото: iStock
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Итак, если оценивать все эти движения денег в процентах к предыдущему месяцу, то получается: кредитование населения в среднем упало на 46 процентов. Больше всего оно просело в Чечне (минус 67,3 процента), Астраханской области (минус 54,2), Краснодарском крае (минус 53,4), Ингушетии (минус 53,3), Московской области (минус 53,2), Калмыкии (минимум 53 процента).

Далее следуют еще четыре региона с падением кредитования более чем на 52 процента: Адыгея, Севастополь, Коми и Брянская область. Менее всего кредитование населения просело на Чукотке, всего на 16,8 процента. У остальных - за 25 процентов и больше.

В целом же ситуация такая. Менее чем в 1,5 раза кредитование упало только в четырех регионах. От 1,5 до двух - в 58 регионах. В два раза и более - в 22 регионах. И только в Чечне - в три раза. Впрочем, здесь "общий объем выдачи был всегда невысок - регион входит в десятку наименее закредитованных", подчеркивают аналитики.

Комментарий

Елена Трубникова, президент сети FinExpertiza:

- С одной стороны, банки ужесточают требования к заемщикам. И более тщательно анализируют их финансовое положение, сокращая выдачи новых потребительских займов и лимиты по кредитным картам.

С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги.

По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти. Ситуация может особенно ухудшиться начиная с осени, когда будут подходить к концу кредитные каникулы. Поскольку проценты все равно продолжают начислять, пусть и по льготной ставке. И общая сумма долга увеличивается, а доходы заемщика могут так и не восстановиться. Это грозит ростом закредитованности граждан и еще большим снижением доходов населения.

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Сокращение кредитования физлиц в апреле по сравнению с мартом 2020 года. Источник: FinExpertiza

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