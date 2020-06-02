Специалисты инженерно-саперной роты, работающие в Чечне, с начала апреля очистили более 330 гектаров земель сельхозназначения. Им удалось обнаружить и уничтожить более 20 взрывоопасных предметов.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, среди найденного 30-, 82-, 122- и 150-миллиметровые снаряды, гранаты, взрыватели к ним, а также сигнальные патроны. Сейчас военнослужащие разминируют территорию площадью 900 гектаров - это сельскохозяйственные земли и лесной фонд в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах Чечни. Работы ведутся на высоте от 100 до 1300 метров. Группы разминирования мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии используют 15 единиц военной техники, а также расчеты со служебными собаками.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в министерстве сельского хозяйства Чечни, после очистки эти земли перейдут в пользование местных аграриев. "Участки закреплены за предприятиями или фермерами. После того как военнослужащие полностью закончат работу, владельцы смогут опять возделывать землю", - отметили в ведомстве.

Там также пояснили, что речь идет не только о труднодоступных районах и горной территории, но и о равнинной зоне в непосредственной близости от населенных пунктов. Местные жители знают, где именно остались снаряды и боеприпасы. Часть опасных находок обнаруживается во время обработки земли, тогда об этом сообщают представителям местной власти и полиции. Затем такие территории включают в реестр разминирования.

"Местное население избегало опасных мест, там не пасли скот, участки не обрабатывали. В этом году территорию Чеченской Республики удастся полностью разминировать", - заявили в минсельхозе.

Согласно данным ведомства, с 2012 по 2019 год очищен и введен в оборот 18 531 гектар. Из них 15301 гектар - земли сельхозназначения, 3319 - лесного фонда. В этом году саперы обезвредят еще 1268,8 гектара.

"На возвращенных в оборот землях теперь выращивают продукцию, пасут скот. Это для нас как вопрос безопасности, так и вопрос обеспеченности местных жителей работой. Кроме того, от аграриев, которые обрабатывают данные земли, поступают налоги в бюджет региона", - добавили в минсельхозе Чечни.

После того как военнослужащие полностью закончат работу на участке, владельцы смогут опять возделывать его

По словам фермера Апти Вахаева, который сейчас возделывает поля, ранее считавшиеся опасными, жители сел очень давно ждали, когда земли вновь станут пригодными для возделывания:

- Ситуация сейчас и 10 лет назад несравнима. Тогда невозможно было пойти в лес или на поле, не опасаясь подорваться на мине. О том, чтобы что-то выращивать или пасти скот, и речи не шло.

Были случаи, когда мирное население становилось жертвами опасных "сувениров войны". Например, предприниматель из села Улус-Керт (близ него в начале 2000 года произошел бой между федеральными войсками и крупной группировкой боевиков под руководством Хаттаба и Басаева) Джамалдин Маликов в 15-летнем возрасте вместе с товарищами отправился в горы за черемшой, и подростки подорвались на спрятанном в листве снаряде. Один из мальчишек погиб, а Джамалдину оторвало ступню. Спустя много лет он вернулся в родное село, в окрестностях которого занялся выращиванием фундука.

Как отмечает Апти Вахаев, сельчане специально просили местную власть оставлять заявки в первую очередь на разминирование тех наделов, которые ближе всего прилегают к населенным пунктам. Есть еще один нюанс, связанный с местным менталитетом.

- Особенно это касается горной Чечни, где люди верны традициям, а у каждого тейпа свои участки. Для чеченца земля, где веками жила его семья, священна. Поэтому многим было больно думать, что она стала опасной для жизни.

Справка "РГ"

К сплошной очистке территорий Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов военные инженеры приступили в мае 2012 года. Всего было запланировано разминировать около 16 тысяч гектаров земель сельхозназначения и лесного фонда, но в итоге за восемь лет военнослужащие обследовали более 20 тысяч гектаров, обнаружив и уничтожив свыше 37 тысяч мин, снарядов, гранатометных выстрелов, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств. Работы выполняются в защитных костюмах сапера ОВР-2 "Сокол". Также военнослужащие используют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун" и современные миноискатели ППО-2И.