Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, среди найденного 30-, 82-, 122- и 150-миллиметровые снаряды, гранаты, взрыватели к ним, а также сигнальные патроны. Сейчас военнослужащие разминируют территорию площадью 900 гектаров - это сельскохозяйственные земли и лесной фонд в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах Чечни. Работы ведутся на высоте от 100 до 1300 метров. Группы разминирования мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии используют 15 единиц военной техники, а также расчеты со служебными собаками.
Как рассказали корреспонденту "РГ" в министерстве сельского хозяйства Чечни, после очистки эти земли перейдут в пользование местных аграриев. "Участки закреплены за предприятиями или фермерами. После того как военнослужащие полностью закончат работу, владельцы смогут опять возделывать землю", - отметили в ведомстве.
Там также пояснили, что речь идет не только о труднодоступных районах и горной территории, но и о равнинной зоне в непосредственной близости от населенных пунктов. Местные жители знают, где именно остались снаряды и боеприпасы. Часть опасных находок обнаруживается во время обработки земли, тогда об этом сообщают представителям местной власти и полиции. Затем такие территории включают в реестр разминирования.
"Местное население избегало опасных мест, там не пасли скот, участки не обрабатывали. В этом году территорию Чеченской Республики удастся полностью разминировать", - заявили в минсельхозе.
Согласно данным ведомства, с 2012 по 2019 год очищен и введен в оборот 18 531 гектар. Из них 15301 гектар - земли сельхозназначения, 3319 - лесного фонда. В этом году саперы обезвредят еще 1268,8 гектара.
"На возвращенных в оборот землях теперь выращивают продукцию, пасут скот. Это для нас как вопрос безопасности, так и вопрос обеспеченности местных жителей работой. Кроме того, от аграриев, которые обрабатывают данные земли, поступают налоги в бюджет региона", - добавили в минсельхозе Чечни.
По словам фермера Апти Вахаева, который сейчас возделывает поля, ранее считавшиеся опасными, жители сел очень давно ждали, когда земли вновь станут пригодными для возделывания:
- Ситуация сейчас и 10 лет назад несравнима. Тогда невозможно было пойти в лес или на поле, не опасаясь подорваться на мине. О том, чтобы что-то выращивать или пасти скот, и речи не шло.
Были случаи, когда мирное население становилось жертвами опасных "сувениров войны". Например, предприниматель из села Улус-Керт (близ него в начале 2000 года произошел бой между федеральными войсками и крупной группировкой боевиков под руководством Хаттаба и Басаева) Джамалдин Маликов в 15-летнем возрасте вместе с товарищами отправился в горы за черемшой, и подростки подорвались на спрятанном в листве снаряде. Один из мальчишек погиб, а Джамалдину оторвало ступню. Спустя много лет он вернулся в родное село, в окрестностях которого занялся выращиванием фундука.
Как отмечает Апти Вахаев, сельчане специально просили местную власть оставлять заявки в первую очередь на разминирование тех наделов, которые ближе всего прилегают к населенным пунктам. Есть еще один нюанс, связанный с местным менталитетом.
- Особенно это касается горной Чечни, где люди верны традициям, а у каждого тейпа свои участки. Для чеченца земля, где веками жила его семья, священна. Поэтому многим было больно думать, что она стала опасной для жизни.
К сплошной очистке территорий Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов военные инженеры приступили в мае 2012 года. Всего было запланировано разминировать около 16 тысяч гектаров земель сельхозназначения и лесного фонда, но в итоге за восемь лет военнослужащие обследовали более 20 тысяч гектаров, обнаружив и уничтожив свыше 37 тысяч мин, снарядов, гранатометных выстрелов, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств. Работы выполняются в защитных костюмах сапера ОВР-2 "Сокол". Также военнослужащие используют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун" и современные миноискатели ППО-2И.