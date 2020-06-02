Новый тренд на производство экологически чистой продукции заставляет аграриев Северного Кавказа искать новые методы борьбы с вредителями. На защиту посевов встают жуки, феромоны и лампы.

В Ставропольском крае на прославившейся на всю страну бахче Пономаревых, где пару лет назад построили соломенную "Зенит Арену", решили открыть ферму, чтобы выращивать божьих коровок. Как в хозяйстве будут разводить эту разновидность жуков, увидят все желающие, когда в стране снимут режим самоизоляции.

- Божьи коровки - одни из лучших природных энтомофагов. Они поедают других насекомых, многие из которых являются вредителями и представляют серьезную угрозу посевам. Такой вот природный способ защиты урожая, - рассказал корреспонденту "РГ" глава КФХ Роман Пономарев.

Разводить их не так уж сложно. Роман Пономарев, который сам изготавливал сельскохозяйственную технику для обработки бахчевых культур и уборки урожая, построил ферму вместе с работниками хозяйства, а насекомых взял прямо со своего поля. Он отметил, что уничтожают вредителей как взрослые особи, так и их личинки. Особенно божьи коровки хороши в борьбе с тлей. Насекомых партиями будут выпускать на поле, чтобы защитить посевы.

Биологические методы защиты растений - альтернатива химическому. В основном их применяют в теплицах, так как на закрытом грунте у вредителей быстро растет сопротивляемость ко всем пестицидам. Однако в последнее время на них вырос спрос на "биологию" и в других сельхозорганизациях.

Так, специальные феромонные ловушки в ближайшее время планирует использовать управление Россельхознадзора по Дагестану. Они помогут оперативно получать информацию о фитосанитарном состоянии объектов, своевременно локализовать и ликвидировать очаги распространения вредителей. Существует Программа по выявлению карантинных вредителей на территории РФ с использованием феромонных и цветных ловушек в зонах наибольшего фитосанитарного риска. Их установят в сельхозугодиях, на пограничных пунктах пропуска и таможенного контроля. С их помощью планируется мониторить распространение коричнево-мраморного клопа, карового жука, восточной плодожорки и томатной моли. Исследование будет проводиться на базе Дагестанского филиала ВНИИКР.

Когда саранча встала на крыло, ее очень трудно уничтожить химическими препаратами. И, если период от рождения личинок упущен, спасти урожай поможет установка с высоковольтной сеткой

"Феромоны - это биологически активные вещества, выделяемые насекомыми для привлечения особей своего вида. В ловушках в качестве приманки для вредителей используются феромоны, синтезированные в лаборатории ФГБУ "ВНИИКР", - рассказали специалисты института.

Сейчас в отделе синтеза производят более 40 феромонов насекомых. Процесс контролируется высокочувствительными аналитическими приборами, чистота действующего вещества превышает 95 процентов. Ловушки нетоксичны и абсолютно безвредны для энтомофагов, животных, человека и окружающей среды.

Тем временем на Ставрополье начали производить специальные установки собственной разработки, которые позволяют уничтожать саранчу. Они состоят из ультрафиолетовой лампы и металлической сетки под напряжением четыре тысячи вольт. Для человека установка неопасна, так как здесь используется несмертельная для людей сила тока - всего девять миллиампер. Не привлекает устройство и животных, так как лампы светят в ультрафиолетовом диапазоне волн, которые видят только насекомые.

"Прибор выпускается различных форм - от компактных для бытового использования до больших аппаратов с тележкой, которую можно вывозить в поле. Питаются они от аккумуляторных батарей автомобилей, что повышает их автономность и мобильность", - рассказали корреспонденту "РГ" в компании-производителе.

Здесь также добавили, что наиболее эффективны приборы в сумеречное и ночное время, когда на небе нет солнца, так как лампам сложно конкурировать в яркости с естественным освещением. В темноте площадь, с которой к установке слетаются насекомые, может доходить до 16 гектаров. Днем она ограничена четырьмя гектарами.

Всю конструкцию можно перевозить вслед за передвижением стай вредителей. Когда саранча уже встала на крыло, ее очень трудно уничтожить химическими препаратами. Поэтому, если период отрождения личинок был упущен, спасти урожай поможет установка с высоковольтной сеткой. Приборы для защиты от вредителей полностью собираются на территории Ставропольского края в городе Михайловске.

"Лампы, которые мы используем, приманивают не только саранчу, но и всех летающих насекомых. Существует мнение, что так уничтожаются и полезные членистоногие, в том числе пчелы. Но они трудятся в дневное время, а установки лучше включать в темноте. К тому же, когда полчище вредителей атакует посевы, приходится выбирать из двух зол меньшее. Устройства должны работать не постоянно, а только тогда, когда в этом есть необходимость", - добавили в компании-производителе.