Житель Дагестана осужден на три года за финансирование террористов

Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана к трем годам колонии за содействие международной террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России), - сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, подсудимый с 30 сентября 2016 по 31 июля 2017 года, находясь в Москве, а также в селе Большая Задоевка Кизлярского района Дагестана, перевел более 300 тысяч рублей члену международной террористической организации.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - сообщили в пресс-службе суда.