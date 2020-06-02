Новости

Волонтеры получат новую награду от президента РФ 20:11
Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками" 20:06
Армейская тактическая стрельба стала новым видом спорта в России 20:05
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 19:04
Росстат: Индекс предпринимательской уверенности в мае снизился 19:01
В России уровень безработицы в апреле составил 5,8% 19:00
В Ярославле СИЗО закрыли на карантин 18:54
В Осетии появится кинотеатр под открытым небом рядом с древней башней 18:48
Комплекс вопросов, включая отмену роуминга, рассмотрят участники заседания СГ 18:13
В "Единой России" подвели окончательные итоги онлайн-праймериз 18:11
В семи нижегородских больницах введен карантин 18:07
Депутат назвал риски беспорядков в США 18:04
В Петербурге арестованы обвиняемые в изнасилованиях подростков 18:03
В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида 2002 NN4 18:01
В Ростовской области сняли ряд ограничений по COVID-19 18:00
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом 18:00
Краснодарский бар накажут за "карантинную вечеринку" 17:59
СМИ: Эван Питерс вернет Ртуть в сериале "Ванда/Вижн" 17:58
Танец дельфинов в Баренцевом море сняли на видео 17:54
В Ленобласти загорелся гаражный массив площадью 2,5 тысячи "квадратов" 17:33
Жителей Великобритании ограничат в сексе на время пандемии COVID-19 17:33
Культовые иномарки 1990-х: сколько они стоят сегодня 17:23
Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в среду 17:20
В Казани трап с автомобилем, съезжавшим с парома, упал в Волгу 17:10
Съемки боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом возобновят осенью 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
02.06.2020 19:30
Проект: В регионах

Туризм 2.0

Текст: Виктор Ляшевский (Эксперт по франчайзингу и стратегическому менеджменту)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 117(8171)
Туристическая отрасль, наверное, больше всех пострадала от коронакризиса: отели опустели, турагентства закрыты, туроператоры лихорадочно пытаются выживать. По оценкам Ростуризма, финансовые потери отрасли только из-за отсутствия въездного туризма каждый квартал составляют 300 миллиардов рублей. По итогам пандемии десятки тысяч турагентств и отелей закроются или сменят владельцев. Это практически гибель целой отрасли. Или нет?

Кризис добивает сферы, которые стагнировали и без него, но одновременно создает условия для роста. Турагентства и до пандемии были не в лучшей форме, причем ситуация для них с каждым годом только ухудшалась.

А какие же сегменты растут в такой ситуации, спросите вы.

Фото: Николай Гернет
После снятия ограничений внутренний туризм получит шанс на развитие

Основным трендом новой, посткоронавирусной реальности (и в этом сходятся большинство экспертов) станет "жизнь на удаленке". Для многих компаний принудительная изоляция показала, что сотрудники могут вполне эффективно работать и вне офиса, вполне справляясь со своими задачами и не саботируя рабочего процесса. Поэтому часть компаний даже после снятия ограничительных мер не станут возвращать всех сотрудников: по разным оценкам, от 10 до 30 процентов сотрудников в офисы не вернутся. А жизнь на удаленке означает серьезное размывание понятия рабочего времени, рабочей недели и отпуска. Для удаленного сотрудника отпуск может быть более коротким и спонтанным: вместо двух недель раз в полгода - по три-пять дней каждый месяц. А значит, ему понадобятся и другие форматы туризма.

Например, небольшие отели рядом с крупными городами, "дачного" формата, для двух-трех семей. Сейчас такие объекты оборудованы всем, к чему привыкли взыскательные туристы из мегаполисов. Этот рынок рос и до кризиса: по данным TravelLine, уже в 2018 году количество онлайн-бронирований загородных объектов выросло на 15 процентов. Но кризис существенно подстегнул этот рост: многие горожане, вынужденные изолироваться, предпочли делать это где-то на природе, подальше от каменных джунглей, а бронирования загородных отелей взлетели на 35 процентов!

Жизнь при удаленной работе означает серьезное размывание понятия рабочего времени, рабочей недели и отпуска

Неудивительно, что в этот сегмент ринулись и многие компании туристической отрасли. Один мой клиент (компания, предоставлявшая до кризиса услуги создания эксклюзивных туров) сразу же запустил несколько дачных отелей. Причем рентабельность у них выросла с трех до 25 процентов, поэтому даже при упавшей выручке их чистая прибыль вполне сопоставима с докризисной.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Калмыкии будут развивать туристическую инфраструктуру для буддистов

Другая сеть мини-гостиниц уже работала в трендовом сегменте, а во время пандемии она воспользовалась возможностями кризиса и купила ряд подешевевших объектов, ориентированных на зимний туризм. За лето каждый объект пройдет редевелопмент и превратится в гостиницу в трендовой нише микротуризма. В итоге к тому моменту, когда начнется восстановление экономики (по прогнозам McKinsey, это четвертый квартал 2020 года) и наступит высокий сезон для моих клиентов, их сеть расширится в два-три раза.

Итак, кризис, как и санитары леса, убивает нежизнеспособные модели, но тем бизнесам, которые и так росли, помогает расти еще быстрее. Старый туризм умирает, но новый туризм приходит ему на смену. Ищите растущие ниши и растите вместе с ними.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью