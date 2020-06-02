Туристическая отрасль, наверное, больше всех пострадала от коронакризиса: отели опустели, турагентства закрыты, туроператоры лихорадочно пытаются выживать. По оценкам Ростуризма, финансовые потери отрасли только из-за отсутствия въездного туризма каждый квартал составляют 300 миллиардов рублей. По итогам пандемии десятки тысяч турагентств и отелей закроются или сменят владельцев. Это практически гибель целой отрасли. Или нет?

Кризис добивает сферы, которые стагнировали и без него, но одновременно создает условия для роста. Турагентства и до пандемии были не в лучшей форме, причем ситуация для них с каждым годом только ухудшалась.

А какие же сегменты растут в такой ситуации, спросите вы.

Основным трендом новой, посткоронавирусной реальности (и в этом сходятся большинство экспертов) станет "жизнь на удаленке". Для многих компаний принудительная изоляция показала, что сотрудники могут вполне эффективно работать и вне офиса, вполне справляясь со своими задачами и не саботируя рабочего процесса. Поэтому часть компаний даже после снятия ограничительных мер не станут возвращать всех сотрудников: по разным оценкам, от 10 до 30 процентов сотрудников в офисы не вернутся. А жизнь на удаленке означает серьезное размывание понятия рабочего времени, рабочей недели и отпуска. Для удаленного сотрудника отпуск может быть более коротким и спонтанным: вместо двух недель раз в полгода - по три-пять дней каждый месяц. А значит, ему понадобятся и другие форматы туризма.

Например, небольшие отели рядом с крупными городами, "дачного" формата, для двух-трех семей. Сейчас такие объекты оборудованы всем, к чему привыкли взыскательные туристы из мегаполисов. Этот рынок рос и до кризиса: по данным TravelLine, уже в 2018 году количество онлайн-бронирований загородных объектов выросло на 15 процентов. Но кризис существенно подстегнул этот рост: многие горожане, вынужденные изолироваться, предпочли делать это где-то на природе, подальше от каменных джунглей, а бронирования загородных отелей взлетели на 35 процентов!

Жизнь при удаленной работе означает серьезное размывание понятия рабочего времени, рабочей недели и отпуска

Неудивительно, что в этот сегмент ринулись и многие компании туристической отрасли. Один мой клиент (компания, предоставлявшая до кризиса услуги создания эксклюзивных туров) сразу же запустил несколько дачных отелей. Причем рентабельность у них выросла с трех до 25 процентов, поэтому даже при упавшей выручке их чистая прибыль вполне сопоставима с докризисной.

Другая сеть мини-гостиниц уже работала в трендовом сегменте, а во время пандемии она воспользовалась возможностями кризиса и купила ряд подешевевших объектов, ориентированных на зимний туризм. За лето каждый объект пройдет редевелопмент и превратится в гостиницу в трендовой нише микротуризма. В итоге к тому моменту, когда начнется восстановление экономики (по прогнозам McKinsey, это четвертый квартал 2020 года) и наступит высокий сезон для моих клиентов, их сеть расширится в два-три раза.

Итак, кризис, как и санитары леса, убивает нежизнеспособные модели, но тем бизнесам, которые и так росли, помогает расти еще быстрее. Старый туризм умирает, но новый туризм приходит ему на смену. Ищите растущие ниши и растите вместе с ними.

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