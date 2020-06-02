Гидрографы заменили пятитонный приемный буй Петербурга

Специалисты гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы заменили приемный буй Северной столицы. Он расположен на входе в Кронштадтский корабельный фарватер.

Десятиметровый морской большой ледовый буй весит около пяти тонн, сообщила пресс-служба Западного военного округа. Это первый в мире постоянно выставляемый светящийся плавучий навигационный знак, который предупреждает экипажи и гражданских судов и военных кораблей о наличии опасности и показывает им путь. Он действует с 1884 года.

Буй удерживает трехтонный якорь на глубине 20 метров. Сооружение круглый год по ночам подает шестисекундный сигнал белого цвета.

Заменил буй экипаж гидрографического судна ГС-27. Кроме того, в течение недели в работах были задействованы экипажи десяти судов и катеров. А всего экипажи гидрографических катеров и судов Ленинградской военно-морской базы заменили и обслужили более 50 буев. Они расположены на государственной границе России, Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, в Ломоносовском канале.