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02.06.2020 15:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Гидрографы заменили пятитонный приемный буй Петербурга

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Специалисты гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы заменили приемный буй Северной столицы. Он расположен на входе в Кронштадтский корабельный фарватер.

Фото: Юрий Смирнов/РИА Новости
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Десятиметровый морской большой ледовый буй весит около пяти тонн, сообщила пресс-служба Западного военного округа. Это первый в мире постоянно выставляемый светящийся плавучий навигационный знак, который предупреждает экипажи и гражданских судов и военных кораблей о наличии опасности и показывает им путь. Он действует с 1884 года.

Буй удерживает трехтонный якорь на глубине 20 метров. Сооружение круглый год по ночам подает шестисекундный сигнал белого цвета.

Заменил буй экипаж гидрографического судна ГС-27. Кроме того, в течение недели в работах были задействованы экипажи десяти судов и катеров. А всего экипажи гидрографических катеров и судов Ленинградской военно-морской базы заменили и обслужили более 50 буев. Они расположены на государственной границе России, Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, в Ломоносовском канале.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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