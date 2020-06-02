В Санкт-Петербурге продолжается работа по созданию новых разновидностей сельскохозяйственных животных и растений. Это становится возможным благодаря уникальным биоресурсным коллекциям, которые бережно хранят и пополняют в научных институтах. Коллекции, содержащие живые организмы, нуждаются в постоянной заботе, так что и во время эпидемии работы не прерывались.

- У нас две коллекции. Первая - сельскохозяйственной птицы (кур) в живом разведении и вторая - криобанк биоматериала крупного рогатого скота. Что касается первой коллекции, то она представлена более чем 40 породами и разновидностями кур. Мы с ней работаем и развиваем лет сорок. Недавно наши птицеводы получили престижные награды на выставке "Агрофарм-2020". У нас живые куры и петухи! И ежегодно у нас происходит воспроизведение коллекции - в натуральном, живом виде, - рассказывает Вадим Хлесткин, директор Всероссийского НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных.

Срок выведения новой породы - несколько лет. Как раз сейчас готовятся документы на регистрацию новой породы, которые будут отправлены в Министерство сельского хозяйства. Порода называется красиво: "Ленинградская золотисто-серая". Курочка и внешне красива, а еще обладает отличной яйценоскостью и хорошими мясными качествами. И уже широко распространена предыдущая разработка - курочка породы "Пушкинская" - тоже и несушка, и с отменными мясными качествами.

По словам Хлесткина, самым интересным с точки зрения науки было воссоздание породы "Павловская" - породы, выведенной еще при царском режиме в селе Павлово Нижегородской губернии и канувшей в Лету в огне революции. От "Павловской" остались изображения да пара чучел. И вот, основываясь на данных фенотипа ("Павловская" была устойчива к холоду, а внешне - хохлатой, с лохматыми лапами), удалось восстановить породу, изучая и систематизируя характеристики генов имеющихся в наличии кур.

Менее яркая, но не менее значимая коллекция - биоматериала крупного рогатого скота. В криохранилище находится биоматериал от быков российских пород - либо уже исчезнувших, либо имеющихся в малом числе. Нужно было одному из хозяйств "внести свежую кровь" в старинную "Истоминскую" породу - пожалуйста, биоматериал предоставили. Также коллекция нужна на случай, если будет необходимо выделить конкретные гены (есть гены, отвечающие за устойчивость к заболеваниям, неблагоприятным природным факторам, даже требования к кормам могут быть продиктованы генами). Коллекция пополняется и биоматериалом от лошадей, северных оленей.

- В ближайших планах создание коллекции биоматериала петухов. Задача более трудная, чем с аналогичным материалом от быков. Но мы с ней справимся, - уверен Хлесткин.

"Эрмитажем сельскохозяйственных растений" можно назвать коллекцию Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова. Коллекция знаменита с давних пор. Еще в 1906 году на Всемирной выставке в Милане коллекционные образцы ячменя получили первый приз. Коллекция - живая, то есть семена можно хоть завтра высаживать. Многолетние культуры поддерживаются насаждениями на двух площадках (на случай, если на одной из них по той или иной причине растения захиреют).

Основываясь на данных фенотипа, удалось восстановить породу, изучая характеристики генов имеющихся в наличии кур

Как пояснила Елена Хлесткина, директор института, коллекция важна для селекции. Интересно, что открытия, важные для сельского хозяйства, могут делаться и при изучении коллекционных образцов как таковых. Так, например, был открыт ген низкорослости ржи, что в дальнейшем позволило добиться эффекта в выращивании этой культуры. Начало многим сортам зерновых было положено именно здесь. Сейчас работа продолжается, причем берутся и растения более южные. Например, начата совместная с другими институтами разработка нового сорта винограда. Экспериментальные посадки будут в Крыму. Что касается будущего, то одно из интереснейших направлений - создание "персонифицированных растений", выведенных специально для групп людей, страдающих непереносимостью той или иной растительной пищи. Если растениям с помощью достижений селекции и генной инженерии поменять свойства, непереносимость уйдет.

Совсем крошечные, но тоже живые - экземпляры коллекции микроорганизмов Всероссийского НИИ института сельскохозяйственной микробиологии. Это те микробы, которые живут в тандеме с растениями и способны улучшить их свойства. Как уточнил Игорь Тихонович, научный руководитель института, микроорганизмы помогают бороться с фитопатогенными факторами, защищать растения от воздействия загрязнений, оптимизировать питание фосфором и азотом. Последний из перечисленных факторов означает, что можно экономить на удобрениях, используя экологически безупречные микроорганизмы, и так живущие в почве. Созданные на основе микроорганизмов препараты уже используются для обработки посевов.

- Я бы сказал: используются они пока не очень интенсивно. Обрабатывается ими два миллиона гектаров ежегодно. Этого мало. Нужно наращивать темпы, - считает Тихонович.

Что касается хранения коллекции, то дело это крайне сложное. Потому что микробы со временем, например, находясь в питательных средах, могут изменять свой геном, буквально "сбрасывая" ставшие ненужными гены. Хранят микроорганизмы в роботизированном комплексе, при низкой (-80 градусов) температуре. Стратегическая задача института - снабжать нужными микроорганизмами институты, занимающиеся сельхозразработками, и она выполняется.

Ботанический институт имени В. Л.?Комарова имеет как живые, так и гербарные коллекции. К живым относится и ботанический сад. Что касается гербария (а в нем семь миллионов образцов), то в последние годы, как уточнил Дмитрий Гельтман, директор института, область его применения расширилась: из его образцов выделяют ДНК и проводят подробный анализ. Это помогает понять, почему одно растение родственно другому, что можно усовершенствовать и сделать полезным для человека.

Ученые уверены: биоресурсные коллекции - это стратегический запас страны, который нужно сохранять и пополнять.