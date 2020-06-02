В связи с исполняющимся в 2020 году 100-летием образования Республики Карелия Президентом Российской Федерации В.В.Путиным было принято решение о праздновании юбилея и образована Государственная комиссия.

Перед Государственной комиссией по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия руководством страны была поставлена задача координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, Правительства Республики Карелия, государственных корпораций и организаций, для комплексного развития региона, повышения уровня и качества жизни населения Республики.

Карелия, являясь приграничным регионом, имеет важное стратегическое значение для Российской Федерации с точки зрения обеспечения национальной безопасности. По ее территории проходит самая протяженная граница с Европейским союзом - 792 км.

Основным предназначением рабочей группы № 5 Госкомиссии был контроль за ситуацией в монопрофильных муниципальных образований Республики Карелия и оказание поддержки в их развитии. Обусловлено это тем, что из 18 городов и поселков городского типа Карелии 11 являются моногородами, а 6 из них относятся к категории монопрофильных муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Такая высокая концентрация моногородов с существующими в них социально-экономическими проблемами, безусловно, оказывает влияние на общую обстановку в Республике. Это вполне объяснимо, поскольку на территории этих муниципальных образований проживает почти четверть всего населения Карелии, а градообразующие предприятия монопрофильных образований выпускают до 80% всей производимой промышленной продукции.

Приоритетом для деятельности рабочей группы была определена в первую очередь социальная сфера, а именно образование, здравоохранение, культура и спорт. Это те краеугольные камни, отсутствие которых способствуют оттоку населения, особенно молодежи, из Карелии.

Результаты уже первых выездов в Республику показали, что по многим направлениям обстановка была настолько сложная, что ее фактически приходилось "спасать", проводя работу в ручном режиме. В дальнейшем выезды в Карелию с рассмотрением на месте проблемных вопросов стали осуществляться на системной основе практически в ежемесячном режиме (всего их было осуществлено более 50).

В Республике Карелия в советский период было сконцентрировано большое количество промышленных предприятий преимущественно в обрабатывающих производствах (лесопромышленный и горнопромышленный комплексы), в машиностроении и пищевой промышленности, а также в сфере добычи полезных ископаемых. Выпускаемая промышленными гигантами (такими как "Петрозаводскбуммаш", Петрозаводский радиозавод, Кондопожский и Сегежский ЦБК, Онежский тракторный завод, Надвоицкий алюминиевый комбинат, Костомукшский ГОК и др.) продукция не только покрывала потребности СССР, но и экспортировалась, пополняя валютные запасы.

В постперестроечный период уровень социально-экономического развития в Республике стал неуклонно сокращаться. Это вызвано объективными факторами и было характерно, как известно, для всей страны, однако отставание Карелии от среднероссийского уровня, а также от уровня Северо-Западного федерального округа было значительно выше. Сопровождалось это и усиленным оттоком населения из Карелии (за последние 10 лет порядка 4%).

Несмотря на такие сложные обстоятельства, Республика Карелия по ряду важнейших видов продукции продолжает обеспечивать стратегический вклад в экономику Российской Федерации (например, по заготовке и переработке древесины, производству железорудных окатышей, бумаги, включая газетную, целлюлозы, выращиванию форели и т.д.).

Учитывая оставшуюся в "наследство" монопрофильную отраслевую структуру экономики Госкомиссия направила свои усилия именно на это направление, поскольку подъем промышленности неизбежно вызовет развитие и остальных сфер жизнедеятельности.

За это время созданы новые производства на базе Надвоицкого алюминиевого завода. Прежде всего, речь идет о реализации проекта по производству алюминиевых радиаторов - ООО "Русский радиатор" компании РУСАЛ, а также тонкодисперсных материалов (порошков) из карельского минерала шунгита - Надвоицкий завод ТДМ.

Одновременно при участии ГК "Внешэкономбанк" и НО "Фонд развития моногородов" был создан промышленный парк в пгт.Надвоицы и образована территория опережающего социально-экономического развития "Надвоицы".

Завершены основные работы по глубокой модернизации производства на Сегежском ЦБК, а при содействии рабочей группы № 5 Госкомиссии данный инвестиционный проект был включен в перечень приоритетных в области освоения лесов.

Не допущена остановка одного из наиболее крупных градообразующих предприятий региона - целлюлозного завода "Питкяранта". Восстановлено производство на Лахденпохском фанерном комбинате.

Положительно был решен вопрос об исключении малька радужной форели из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, что позволило увеличить в районах Карелии число предприятий ее выращивающих и соответственно значительно пополнить муниципальные бюджеты. Наряду с этим организована работа по усилению контроля за выловом водных биологических ресурсов, включая воспроизводство ценных видов рыбы (например, семейства лососевых - кумжи).

В этом году на территории Кемского муниципального района завершается строительство за счет средств созданного странами-членами БРИКС Нового банка развития Белопорожских ГЭС. Строительство малых гидроэлектростанций мощностью 49,8 МВт с выработкой экологически чистой электроэнергии в объеме более 220 млн кВт часов в год повысит надежность электроснабжения населения и предприятий Республики Карелия, а также Северо-Западного федерального округа, снизит дефицит активной мощности в регионе, позволит эффективно развивать энергосистему Республики Карелия в целом.

В целях повышения инвестиционной привлекательности Карелии и результативной реализации бизнес-проектов проведена работа по снижению цены электроэнергии для потребителей Республики Карелия ниже уровня оптового рынка.

В 2014 г. совместно с ГК "Внешэкономбанк" был организован и проведен бизнес-форум по вопросам развития малого и среднего бизнеса в Республике. Теперь такие встречи проводятся ежегодно на постоянной основе.

Развитие транспортной инфраструктуры

К 100-летию Республики Карелия возведен современный, комфортабельный и оснащенный новейшим оборудованием аэровокзальный комплекс аэропорта "Петрозаводск" пропускной способностью до 300 пассажиров в час.

Небольшое по площади здание старого аэровокзала уже не могло отвечать установленным требованиям для качественного обслуживания пассажиров. Кроме того, радионавигационное оборудование и состояние инженерной инфраструктуры аэродрома не позволяли обеспечить необходимую безопасность полетов. В этой связи Государственной комиссией было принято решение о строительстве нового здания аэровокзального комплекса.

Для того, чтобы аэропортовой комплекс Петрозаводск соответствовал новым требованиям и для расширения перспектив его развития осуществлена реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона и мест стоянки воздушных судов, установка сплошного двухрядного периметрового ограждения), были построены и введены в эксплуатацию укомплектованные всем необходимым оборудованием здания аварийно-спасательной станции, а также службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

Выполнение этих работ, учитывая трагедию 2011 года, когда при заходе на посадку в аэропорту г.Петрозаводска разбился пассажирский самолет Ту-134А ЗАО "Авиакомпания РусЭйр" и погибло 47 человек, было отнесено в рамках деятельности Госкомиссии к числу приоритетных.

Начиная с октября 2015 г. практически ежемесячно непосредственно в аэропорту Петрозаводск проводились выездные совещания с представителями Минтранса России, Росавиации, ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "АЗИМУТ", а также Правительства Республики Карелия и представителей подрядных организаций с посещением строящихся объектов.

Оснащение аэродрома современным навигационным оборудованием - отечественной радиотехнической инструментальной системой ILS-2700 и системой азимутального доплеровского радиомаяка DVOR2000/DME - позволило повысить безопасность полетов и обеспечить возможность его всепогодной эксплуатации, а также сделать его соответствующим требованиям, предъявляемым для международных аэропортов. В результате воздушная гавань Карелии приобрела статус международного аэропорта и получила возможность принимать воздушные суда большей вместимости.

В кратчайшие сроки была подготовлена документация на новое здание аэровокзала. Разработанные проектно-сметная и рабочая документация были переданы в ФАУ "Главгосэкспертиза" (И.Е.Манылов), где по ним получены положительные заключения.

Разработанный пакет документации был направлен в Министерство обороны России, которое стало единственным исполнителем работ по строительству аэровокзального комплекса в аэропорту Петрозаводск.

И теперь уже трудно представить, что еще несколько лет назад в Карелию не было регулярных авиарейсов, а теперь самолеты летают в Москву, Сочи, Симферополь, Архангельск.

Главная воздушная гавань Карелии играет ключевую роль как в вопросах обеспечения национальной безопасности, так и в чисто гражданской плоскости - для повышения мобильности и доступности авиасообщения для населения, а также туристической и инвестиционной привлекательности Республики.

До конца этого года планируется завершение строительства командно-диспетчерского пункта и ремонта защитного объекта гражданской обороны. В перспективе будет заменена и светосигнальная система, а также построено топливохранилище для нужд гражданской авиации.

Кроме того, Госкомиссия реагировала и на другие проблемные вопросы. Так, по обращению граждан и администрации Кемского муниципального района был решен вопрос по устройству новой взамен аварийной понтонной переправы через реку Кемь - Минобороны России были выделены и доставлены необходимые звенья понтонно-мостового парка. Таким образом, была восстановлена важная транспортная артерия между расположенными по разные стороны р.Кемь населенными пунктами - деревней и поселком Панозеро и поселком Кривой порог - поставленными фактически в условия транспортной изоляции.

Развитие спортивной инфраструктуры

В рамках работы по созданию условий для занятий спортом, подготовки тренерских кадров и членов сборных команд России в прошлом году в Кондопоге, одном из моногородов Республики, было образовано училище Олимпийского резерва. Материальную базу для него составили здание Ледового дворца, многофункциональный зал для тренировок и соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу, единоборствам, художественной гимнастике, отдельный зал для спортивной гимнастики, общежитие для проживания.

В единственное на Северо-Западе страны училище Олимпийского резерва в 2019 году поступили для обучения хоккею с шайбой ребята со всех уголков Карелии и из многих городов России, самый дальний из них - Хабаровск. При этом перечень видов спорта в дальнейшем планируется расширить - кроме хоккея, предполагается включить фигурное катание на коньках, конькобежный спорт в дисциплине шорт-трек, спортивную и художественную гимнастику.

Хотелось бы выразить благодарность руководству Минспорта России и Минфина России, при поддержке которых это стало реальностью.

Если же вести разговор в целом по спортивной тематике, то за последние 3-4 года в Карелии было сделано достаточно много.

Главное же то, что занятия физкультурой и спортом стали доступны не только в г.Петрозаводске, но и в школах во всех районах Республики, куда персонально завозились форма, спортивный инвентарь и экипировка, а также оборудование (для занятия волейболом, баскетболом, футболом, спортивной гимнастикой, хоккеем, лыжным спортом, настольным теннисом), открывались спортивные площадки.

В 23 сельских школах осуществлен ремонт и реконструкция спортивных залов. Капитальный ремонт позволил придать новый импульс развития детско-юношеской спортивной школы в пгт.Надвоицы, в которой занимается более 300 учащихся, а в средней общеобразовательной Петровской школе при Петрозаводском дворце творчества детей и юношества были отремонтированы спортивный зал с душевыми комнатами и реконструирована крыша.

Футбольные поля, в том числе с искусственным покрытием, появились в г.Кеми, г.Костомукше и г.Питкяранта. В сельской школе п.Чална построена открытая баскетбольная площадка, соответствующая всем современным требованиям. В г.Костомукше завершено строительство объектов инфраструктуры 1 и 2 этапа лыжно-биатлонного комплекса, которые введены в эксплуатацию.

Объекты спортивной инфраструктуры Карелии пополнились новой очередью республиканского спортивного комплекса "Курган", а также физкультурно-оздоровительным комплексом в г.Суоярви.

Настоящей жемчужиной стал реализованный совместно с Федерацией спортивной гимнастики России проект по созданию в г.Петрозаводске регионального центра спортивной гимнастики, оснащенного современным оборудованием, что позволяет организовывать на его базе и проводить учебно-тренировочные сборы, а также соревнования всероссийского уровня. Это стало возможным при поддержке Федерации спортивной гимнастики России, Банка ВТБ и АО Газпромбанк.

Специализированная крытая хоккейная площадка, соответствующая требованиям условий Крайнего Севера, в 2018 году построена в арктической зоне Республики Карелия в г.Кеми, а в 2020 г. завершено строительство аналогичной площадки в г.Сегеже. Это позволит всем любителям хоккея с шайбой и, в первую очередь, детям не ездить за несколько сотен километров в другие города Республики, а порою и в Финляндию в спортивные сооружения с искусственным льдом, а тренироваться, проводить первенства и турниры различного уровня непосредственно по месту жительства.

Данная работа проводилась при финансовой помощи Клуба "Легенды хоккея", а также ПАО "НОВАТЭК", ОАО "РЖД", благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и ХК "Авангард".

Не забыта была и богатая история развития карельского спорта - в г.Петрозаводске при содействии рабочей группы был открыт республиканский музей спорта, а также появилась аллея Олимпийской славы Карелии.

На протяжении всего времени при участии членов рабочей группы в Республике Карелия реализовывались проекты "Самбо в школу", "Самбо в ГТО" и "Самбо в вузы".

Повышение доступности медицинской помощи

На момент образования и начала деятельности Государственной комиссии в Республике Карелия особо остро стоял вопрос доступности и качества получения населением первичной медико-санитарной помощи, особенно это касалось детей, лиц с ограниченными физическими возможностями и жителей пожилого возраста в отдаленных поселках и в приграничье.

По многочисленным просьбам жителей Республики, которые получали члены рабочей группы в ходе выездов в муниципальные образования Карелии, было принято решение об установке в трех ее отдаленных районах фельдшерско-акушерских пунктов. За счет привлеченных средств благотворительной помощи Государственной корпорации "Ростех" модульные ФАПы производства ОАО "Азнакаевский завод Нефтемаш" (Республика Татарстан), укомплектованные всем необходимым оборудованием "под ключ" и соответствующие требованиям Минздрава России были установлены в поселках Рыбрека Прионежского муниципального района, Софпорог Лоухского муниципального района и Вешкелица Суоярвского муниципального района.

Одновременно с этим были приобретены специализированные автомашины скорой помощи, которые в дальнейшем были закреплены за каждым из указанных ФАПов, а в пос.Рыбрека дополнительно - предоставленный Губернатором Московской области А.В.Воробьевым специально оборудованный автомобиль для обеспечения ФАПа и населения водой.

Мы постарались создать благоприятные условия жизни для населения в особо нуждающихся районах Карелии. В целом же в рамках работы Госкомиссии успешно реализуется ряд проектов по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.

Развитие туристической отрасли

Карелия, где великолепие природы российского Севера соседствует с древними монастырями - идеальное место для самых разных видов туризма. Здесь каждый найдет для себя занятия по душе - от активного отдыха и оздоровления, до посещения объектов культуры, этнографических и исторических памятников.

За последние 4 года отреставрированы десятки памятников деревянного зодчества и объектов культурного наследия. Среди них Дом Ермолаева в деревне Рубчойла, в котором функционирует этнокультурный центр, Кемский музей Поморья, часовня Рождества Богородицы в деревне Маньга Пряжинского района и многие другие.

Осуществлена реставрация открытого и закрытого павильонов над источниками минеральных вод, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения "Первого русского курорта "Марциальные воды", открытого по указанию Петра I (1719 г.)".

Оказано содействие в восстановлении шедевра деревянного зодчества "Дома Сергеева", который в составе Архитектурного ансамбля Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

В поселке Калевала отремонтирован памятник архитектуры - здание Дома инженера Моберга. Он является единственным сохранившимся зданием такого уровня на севере Карелии и представляет историко-архитектурную ценность как характерная для начала ХХ века жилая городская постройка, возведенная под влиянием идей финского национального романтизма. На базе Дома Моберга в настоящее время функционирует этнокультурный центр "KALEVALATALO", основным направлением деятельности которого является сохранение памятника мировой культуры карелофинского эпоса - "Калевала". Таким образом была обеспечена возможность доступа к нему исследователей, ученых, жителей и гостей Республики Карелия, в том числе из Финляндии.

Это стало возможным за счет средств благотворительной помощи, предоставленной ПАО "Совкомфлот" и ЗАО "Сибирский Антрацит".

В Беломорском районе завершаются работы по капитальному ремонту защитного павильона над местом крупного скопления петроглифов "Бесовы следки", которые, являясь частью Беломорских петроглифов, входят в число наиболее крупных наскальных изображений в Северной Европе. Данные петроглифы были открыты в 1926 году, насчитывают 470 фигур, отличаются многоплановостью и сюжетностью изображений. Они включены в Предварительный список потенциальных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и для закрепления этого статуса необходимо завершить капитальный ремонт защитного павильона, который был построен в 1968 г. в ходе строительства Выгоостровской ГЭС. В 1990 г. из-за аварийного состояния он был закрыт для посещений. Павильон "Бесовы следки" имеет ключевое значение для развития туризма как в Карелии, так и в России в целом, а его ремонт позволит использовать данный уникальный объект для экскурсионного показа в круглогодичном режиме.

Весной этого года в рамках работ по благоустройству подъезда к павильону "Бесовы следки" завершены работы по установке 3 метровых секций защитных экранов ограждения кладбищ вдоль дороги Пушное - Беломорск (общей длинной 1 километр 556,7 метров).

Проведение данных работ осуществляется при финансовой поддержке ОАО "РЖД", ГК "Ростех", Компании "Коалко", ПАО "Татнефть", ПАО "Совкомфлот", АО "ДОМ.РФ", а также содействии Фонда поддержки и развития культуры "Преображение".

Занимаемся восстановлением Сяндемского Успенского женского монастыря в Олонецком районе, основанного во второй половине XVI века преподобным Афанасием, учеником преподобного Александра Свирского.

В 1941 году рядом с монастырем проходил оборонительный рубеж третьей Фрунзенской дивизии народного ополчения и в результате перекрестного огня монастырские постройки были полностью разрушены.

За счет благотворительных средств были приобретены колокола и церковная утварь для построенного Храма, обустроены кельи для проживания монахинь и возведены хозяйственные постройки, забор и святые врата, подведено освещение, обустроена береговая часть монастыря. Ведется строительство духовно-просветительского центра, в котором будет продолжена проводимая монастырем работа по духовному просвещению детей и подростков в целях воспитания у молодого поколения чувств патриотизма, любви к своей Родине (монастырь на протяжении многих лет принимает у себя на проживание детей из детских домов, инвалидов и ребят с задержкой развития, проводит их социализацию).

А в мае этого года к 300-летию обретения мощей святого преподобного Афанасия Сяндемского на территории монастыря ему установлен памятник, работы Народного художника Российской Федерации, члена Союза художников СССР скульптора Салавата Александровича Щербакова.

Работы по возрождению монастыря осуществляются при содействии ПАО "Сбербанк России", ПАО "Газпром", АО "ДОМ.РФ", ПАО "Группа ЛCP".

Мы рассматриваем сферу туризма как один из драйверов развития Республики, поэтому оказывали и оказываем поддержку различным проекта (например, Международным гонкам на собачьих упряжках "KALEVALA", Международному фестивалю традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата" и др.).

Специально для туристов на трассах "Кола", "Сортавала", "Вологда-Медвежьегорск" и на других дорогах республиканского значения в рамках реализации трехстороннего соглашения между Ростуризмом, Росавтодором и Российским топливным союзом (Группой компаний "Трасса") на безвозмездной основе было установлено более 100 из 450 размещенных в Карелии знаков туристической навигации. Развитие Республики Карелия в качестве одного из ведущих туристских центров Северо-Запада России было невозможно без решения такого вопроса как улучшение доступности объектов исторического и культурного наследия для туристов, а также формирования в этих целях единой информационной платформы.

Работа по созданию условий для культурного развития, отдыха и образования в муниципальных образованиях

Построен и введен в эксплуатацию многофункциональный культурный центр в г.Костомукша, в котором размещены кинозал для демонстрации фильмов в формате 3D, конференц-зал, творческие мастерские и медиатека, имеются выставочные площадки и кафе. Здесь же работает многофункциональный центр обслуживания населения по принципу "одного окна".

Также в Костомукше проведен ремонт в Центре внешкольной работы при поддержке ОАО "Северсталь". Отремонтирована кровля Пяозерского Дома культуры в Лоухском муниципальном районе.

В пгт.Надвоицы Сегежского муниципального района за счет благотворительной помощи АО "Газпром" и ОК "Русал" осуществлен ремонт Культурно-досугового объединения поселения, Надвоицкой общеобразовательной средней школы № 1 с бассейном, детских садов "Солнышко" и "Светлячок".

Благоустройство населенных пунктов в муниципальных районах

По программе комплексного развития моногородов Республики Карелия в 2017 - 2018 гг., реализуемой при содействии НО "Фонд развития моногородов", была проведена большая работа по благоустройству центральных улиц, общественных мест и социальных учреждений во всех моногородах Республики.

Осуществлено благоустройство территории и оформление в скверах г.Петрозаводска объектов ландшафтной архитектуры с высадкой деревьев (голубые ели, пихты и горные сосны), которые были предоставлены руководством Кабардино-Балкарской Республики и администрацией городского округа Нальчика.

Организовано обустройство прилегающей к реке Неглинка части парка 50-летия пионерской организации в г.Петрозаводске.

На территориях общего пользования и придомовых участках в столице Карелии за счет благотворительной помощи Правительства г.Москвы и г.Санкт-Петербурга в рамках реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей, обустроены 25 детских игровых и спортивных площадок, а также спортивная дорожка вдоль набережной Онежского озера по ул.Варкауса.

В г.Костомукше во дворе Пушкинского лицея установлен бронзовый памятник А.С.Пушкину.

За счет финансовой помощи ПАО "Сбербанк России" была реализована программа по оказанию благотворительной помощи девяти Центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей - проведен ремонт детских домов и их инженерной инфраструктуры, осуществлено обеспечение автотранспортом, бытовой техникой, спортивным и музыкальным оборудованием.

Повышение эффективности военно-патриотического воспитания

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне рабочей группой Государственной комиссии проведен целый ряд мероприятий в рамках работы по повышению эффективности патриотического воспитания подрастающего поколения совместно с Карельской региональной общественной организацией ветеранов "Патриот" (Горшуков В.В.).

Оказана помощь по ремонту Республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. В центре г.Петрозаводска сформирована территория воинской памяти возле уже существующего мемориального комплекса "Черный тюльпан". Изготовлены и установлены памятник Защитнику Отечества, памятник-обелиск участникам локальных конфликтов (жителям Республики Карелия) и Соловецкий крест, бюсты командующему Воздушно-десантными войсками СССР Герою Советского Союза В.Маргелову, Герою России А.Калинину, памятник боевой машине десанта.

Построены в стиле северного деревянного зодчества Храм Илии Пророка и колокольня со звонницей, возведенные в честь жителей Республики Карелия, погибших в период проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе и в зонах локальных конфликтов. Здесь же создана аллея Памяти воинов-интернационалистов, из 140 голубых елей по числу погибших солдат и офицеров.

В настоящее время на Первомайском проспекте г.Петрозаводска к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. вблизи Храма Илии Пророка завершается строительство памятного монумента, посвященного подвигу советского народа, открытие которого запланировано 24 июня 2020 года в День Парада Победы. Решение о возведении данного монумента г.Петрозаводске выбрано не случайно. В 2015 году г.Петрозаводску указом Президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества было присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы".

Монументальная композиция представляет собой фигуру женщины-матери с детьми, держащими в руках портреты родственников - участников Великой Отечественной войны. Скульптура олицетворяет память о трудной военной судьбе женщин матерей, и всего нашего народа, и призывает молодое поколение, не знавшее тягот войны, всегда помнить об этом.

В рамках проекта "Аллеи Российской Славы" по просьбе ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации приобретены и оказано содействие в установке на территории Петрозаводского президентского кадетского училища бюстов выдающихся военачальников и полководцев (Петра I, Александра Невского, Суворова А.В., Кутузова М.И., Скобелева М.Д., Жукова Г.К., Василевского А.М., Рокоссовского К.К.).

В г.Беломорске возле здания на месте расположения в годы Великой Отечественной войны штаба Карельского фронта установлен памятник "Воину-освободителю".

В г.Сегеже открыт памятник, посвященный подвигу медицинских работников военных госпиталей в годы Великой Отечественной войны. В годы войны в г.Сегеже и Сегежском районе дислоцировалось более 16 эвакуационных и полевых подвижных госпиталей. Медикам Карельского фронта и его тыла удалось вернуть в строй более 80% раненых солдат и офицеров.

По решению Государственной комиссии реализуется еще один проект - создается музей Карельского фронта в Беломорске. Здание штаба Карельского фронта сохранилось, но требует серьезной реконструкции. Одновременно со строительными работами формируются фонды нового музея, который откроется осенью 2020 года. Его основу составят экспонаты, отобранные из фондов Национального музея Карелии, а также предоставленные поисковыми организациями. Будет широко представлено военное обмундирование, макеты оружия и знамена, документальный и фотофонд военного времени. Кроме того, планируется, что Минобороны России предоставит военную технику, прошедшую процедуру демилитаризации.

Отдельно хотел бы остановиться на открытом в октябре 2018 г. воинском мемориале на месте братской могилы защитников Кировской железной дороги, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

В братскую могилу возле станции Раменцы Октябрьской железной дороги на территории Поповпорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелия захоронения проводились как в период Великой Отечественной войны, так и в послевоенное время путем подзахоронения из обнаруженных воинских могил павших воинов. И если первоначально предполагалось увековечение 1616 имен погибших, то к моменту завершения работ на мемориале по результатам проведенной в архивах работы эта цифра составила без малого 3,5 тысячи воинов.

Считаю этот мемориал, воздвигнутый по проекту карельского архитектора Е.Г.Таева, наиболее знаковым объектом в деятельности рабочей группы № 5 Госкомиссии, поскольку, создавая его, мы выполнили свой долг - долг того поколения, которое благодарно своим отцам, дедам и прадедам за то, что более 75 лет назад они не пощадили своей жизни в самой страшной войне ХХ века, в борьбе с фашистской чумой.

По разным причинам на протяжении долгих лет прах павших воинов не был предан земле с заслуженным почетом и уважением. И теперь забытая братская могила стала воинским мемориалом - местом, где каждый может поклониться покоящимся здесь защитникам нашего Отечества.

Особое признание за содействие в его возведении выражаем ОАО "РЖД", АО "Зарубежнефть", Ассоциации юристов России, Управлению по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, Карельской региональной общественной организацией ветеранов "Патриот" и поисковым объединениям Карелии.

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В работе Государственной комиссии, возглавляемой Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Платоновичем Патрушевым, активное участие приняли практически все федеральные министры и руководители ведомств, представители Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия, бизнеса, общественных организаций и благотворительных фондов.

В результате совместной работы Государственной комиссии с Правительством Республики Карелия заложена прочная основа для поступательного движения региона вперед, придан новый импульс дальнейшему развитию его экономики и повышению инвестиционной привлекательности.

Не могу не отметить, что сделанное рабочей группой № 5 Госкомиссии в Республике Карелия было бы невозможно без оказываемой помощи со стороны Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти различных субъектов Российской Федерации, подразделений Правительства Республики Карелия, государственных корпораций, организаций, спортивных федераций, Олимпийского комитета России и многих граждан. Их перечисление займет не одну страницу, и каждому мы искренне благодарны.

И это всё мы сделали вместе.