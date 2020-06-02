К 2022 году производительность труда на Кронштадтском морском заводе (КМЗ) вырастет на треть. Столь существенное увеличение предприятию гарантирует участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" в сотрудничестве с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга.

В настоящее время КМЗ, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, специализируется на двух направлениях: комплексный ремонт и обслуживание судов и ремонт корабельных газотурбинных двигателей (ГТД) и установок для нужд ВМФ, а также конвертированных судовых двигателей и газоперекачивающих агрегатов для компрессорных станций, которые используют предприятия энергетического комплекса. Как пояснил корреспонденту "РГ" начальник отдела по развитию производственной системы КМЗ Владислав Минаев, первое направление по своей сути уникально: каждый корабль индивидуален и поэтому его ремонт нельзя свести к простой сумме операций. А вот ГТД построены по типовым проектам, их ремонт, по сути, тоже серийное производство, поэтому здесь возможно отладить процесс и разработать образцовый поток ремонта ГТД.

- Нам необходимо выстроить производственные процессы таким образом, чтобы свести временные потери во время ремонта ГТД к минимуму, - рассказал специалист. - Конкурентоспособность предприятия на рынке сегодня во многом зависит от ускорения процессов на предприятии. Инструменты бережливого производства как раз и позволяют их оптимизировать.

Фото: Архив КМЗ

Работа по выстраиванию производственных процессов на КМЗ займет не менее трех лет, повышение производительности будет поэтапным: на 10, 15 и 30 процентов от показателей базового года.

На предприятии для реализации проекта создана рабочая группа из сотрудников, которая пройдет обучение инструментам бережливого производства и под руководством экспертов РЦК проведет анализ, сама выявит точки роста, внедрит мероприятия по улучшению производственных процессов.

Всего в рамках нацпроекта предусмотрено четыре этапа: подготовка, диагностика, внедрение и тиражирование лучших практик.

- В конце мая на КМЗ началась активная фаза диагностики, она займет два с половиной месяца, - рассказала Наталья Левкина, эксперт РЦК. - Затем состоится информационное совещание, на котором мы предложим руководству план мероприятий по устранению выявленных проблем. После этого начнется их внедрение, оно рассчитано тоже на два с половиной месяца.

Фото: Архив КМЗ

Инструменты, которые предлагает РЦК уже хорошо зарекомендовали себя как в мире, так и на российских предприятиях, участвующих в нацпроекте.- Это система "5S" (создание эффективного, безопасного и удобного рабочего места - "сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование"), система всеобщего обслуживания оборудования, стандартизированная работа, картирование, быстрая переналадка SMED, создание системы оперативного управления через эффективный инфоцентр, декомпозиция целей.

Полученный опыт и рекомендации КМЗ сможет использовать и на других производственных участках. И хотя дальнейшую работу по повышению производительности труда предприятие будет выстраивать самостоятельно, но и после окончания активной фазы РЦК будет оказывать консультативную помощь: принципы бережливого производства можно внедрить в логистике, в маркетинге, в службе заказчика и в службе управления запасами. "Эти инструменты работают практически везде", - констатирует Наталья Левкина.

Фото: Архив КМЗ

Отметим, что нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" включает в себя три федеральных проекта: "Системные меры", по которому предприятие может получить кредиты, обучить своих менеджеров, устранить в случае необходимости административные барьеры роста эффективности производства, "Адресная поддержка" от специалистов по бережливому производству и "Поддержка занятости" - повышение квалификации и переобучение сотрудников. Реализацией этих проектов на местах занимаются Региональные центры компетенций. Только в Санкт-Петербурге до 2024 года поддержку РЦК в рамках нацпроекта получат не менее 396 предприятий. Участвовать могут представители практически всех базовых несырьевых отраслей: производства и промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, строительства и транспорта. Как отмечают специалисты, работа над повышением производительности труда потребует выделения определенных ресурсов, но в конечном итоге принесет предприятию существенную выгоду. Более подробную информацию можно получить на сайте "производительность.рф".