На главу районного "Водоканала" в Ленобласти завели уголовное дело

В отношении директора МУП "Водоканал Кировского района" в Ленинградской области возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что она искусственно создала кредиторскую задолженность, превышающую 630 миллионов рублей.

Как сообщают в Следственном комитете РФ по Ленобласти, подозреваемая заключала с организациями экономически необоснованные договоры, стоимость которых превышала десять процентов от уставного фонда предприятия (это считается крупной сделкой). Установлено, что администрация Кировского муниципального района данные сделки как учредитель МУП не согласовывала, отмечают в СК.

Эти действия привели к тому, что в течение года была искусственно создана кредиторская задолженность "Водоканала Кировского района" на сумму свыше 634 миллионов рублей. В отношении предприятия подано заявление о признании банкротом.

Отделом по расследованию особо важных дел регионального СК в отношении директора "Водоканала Кировского района" возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий" (пункт "в", часть 3, статья 286 Уголовного кодекса РФ).

Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются, проводятся обыски, изымается документация, изучаются все обстоятельства.