Новости

На Урале СК начал проверку смерти подозреваемого при штурме квартиры 15:35
Строительство аэропорта Бельбек обойдется в 900 млн рублей 15:35
Негосударственным театрам компенсируют затраты из-за пандемии 15:34
Появились подробности о моторе нового Toyota Fortuner 15:30
В "Единой России" рассказали о новых поправках в Трудовой кодекс 15:29
Врачи выявили наиболее эффективные средства защиты от коронавируса 15:26
Вилла римского генерала раскопана в Помпеях 15:25
На главу районного "Водоканала" в Ленобласти завели уголовное дело 15:22
В России введут понятие почасовой ставки оплаты труда 15:22
Вышел русский трейлер "Повелителя драконов" 15:22
В Сочи возбудили дело на экс-директора департамента мэрии 15:17
Уровень безработицы к концу 2021 года должен составить менее 5% 15:15
Экс-замначальника полиции Хабаровска осудили на 9 лет за взятку 15:15
Участвующие в репетициях Парада Победы военнослужащие будут в масках 15:15
Мишустин назвал стоимость реализации плана по восстановлению экономики 15:14
Крашенинников: Дополнительного рабочего дня из-за выходного 1 июля "точно не будет" 15:10
Ученые из Астрахани запатентовали десерты из чешуи рыб 15:08
В Подмосковье сожгли четыре автомобиля 15:01
Умер близкий друг и любимый композитор Клинта Иствуда Ленни Нихаус 15:00
На Алтае двухлетний мальчик утонул в бассейне из-под тракторного колеса 15:00
Обновленный Audi Q7 добрался до российских дилеров 15:00
В Новосибирске завели дело о гибели мужчины после урагана 14:58
В центре Сочи неизвестный ранил ножом подростка 14:53
Обнаружено невероятно горячее гало Млечного Пути 14:47
Число машин на дорогах Москвы за неделю выросло на 210 тысяч 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
02.06.2020 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На главу районного "Водоканала" в Ленобласти завели уголовное дело

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

В отношении директора МУП "Водоканал Кировского района" в Ленинградской области возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что она искусственно создала кредиторскую задолженность, превышающую 630 миллионов рублей.

Как сообщают в Следственном комитете РФ по Ленобласти, подозреваемая заключала с организациями экономически необоснованные договоры, стоимость которых превышала десять процентов от уставного фонда предприятия (это считается крупной сделкой). Установлено, что администрация Кировского муниципального района данные сделки как учредитель МУП не согласовывала, отмечают в СК.

В Петербурге ради трех тысяч рублей похитили жену бизнесмена

Эти действия привели к тому, что в течение года была искусственно создана кредиторская задолженность "Водоканала Кировского района" на сумму свыше 634 миллионов рублей. В отношении предприятия подано заявление о признании банкротом.

Отделом по расследованию особо важных дел регионального СК в отношении директора "Водоканала Кировского района" возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий" (пункт "в", часть 3, статья 286 Уголовного кодекса РФ).

Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются, проводятся обыски, изымается документация, изучаются все обстоятельства.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
В России появятся новые трехзначные коды регионов на автономерах
Памфилова рассказала о мерах безопасности при голосовании по Конституции
За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти