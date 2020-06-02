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Проект: В регионах

Красота требует средств

В Калининградской области треть ИП, получивших финансовую поддержку, - парикмахеры
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 117(8171)
Сразу два субъекта СЗФО, Калининградская область и Санкт-Петербург, вошли в пятерку российских лидеров по уровню вовлеченности населения в малый бизнес. В самом западном российском регионе доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы составила в прошлом году 23,8 процента, в Северной столице - 23,6 процента. Исследование провело агентство РИА Рейтинг. В топ-5 вошли также Хабаровский край, Новосибирская область и Нижегородская область. Москва оказалась на шестом месте, там доля вовлеченности населения в малый бизнес составила 20,4 процента.

Рейтинг составлен по итогам прошлого года, и с тех пор ситуация на рынке труда, который формируют "малыши", кардинально изменилась. Как показал недавний опрос общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", последствия карантинных мер негативно сказались на 80 процентах компаний.

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Причем 36 процентов респондентов не исключают, что перестанут функционировать при дальнейшем сохранении низкого спроса на их продукцию и услуги. Еще 15 процентов уже приняли или рассматривают решение о приостановке работы: для 11 процентов опрошенных речь идет о временном закрытии, для четырех процентов - о полной ликвидации.

Эксперты уверены: от того, какую поддержку получат "малыши" сейчас, во многом будет зависеть будущее сектора МСП в течение нескольких лет после снятия ограничительных мер. В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в Калининградской области официально числится почти 58 тысяч компаний, которые создали 143,4 тысячи рабочих мест. Подавляющее большинство из них (55,9 тысячи) - это микропредприятия.

Для таких "малышей" со штатом до 15 человек предусмотрели невозвратные областные меры поддержки. Речь идет о субсидиях, размер которых варьируется от 15 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от численности работников. На них могут претендовать туристические агентства, салоны красоты, гостиницы, представители общепита и сферы услуг, культурные, образовательные и спортивные организации. Прием заявок стартовал в середине апреля.

- Только за первую неделю мы обработали более тысячи обращений, - рассказывает директор Информационно-расчетного центра Калининградской области Мария Колотушкина. - Прежде всего смотрим, подходит ли заявитель по условиям субсидии, уточняем данные и записываем на прием.

По состоянию на 22 мая комиссия одобрила 794 заявления на общую сумму 24,5 миллиона рублей. В том числе 590 - от ИП на 14,9 миллиона и 204 - от ООО на 9,6 миллиона. Среди индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку, более трети составляют парикмахерские и салоны красоты. Среди обществ с ограниченной ответственностью лидируют организации дополнительного образования детей и взрослых.

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В Санкт-Петербурге приняли два пакета мер поддержки, размер которых руководство города оценило в 13,5 миллиарда рублей. Помощью смогут воспользоваться 110 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, для поддержания спроса на продукцию "малышей" планируется увеличить долю государственных закупок у сектора МСП с существующих 15 процентов до 23,5 процента в 2020 году. К 2024 году эта доля должна достигнуть 32,5 процента.

В Новгородской области невозвратных мер поддержки для субъектов МСП нет. "Малыши" могут получить кредиты по льготной ставке. Но, как отмечают сами предприниматели, для этого необходимо собрать весомый пакет документов и потратить немало времени. Кстати, Новгородчина второй год подряд попадает в список аутсайдеров по уровню вовлеченности населения в малый бизнес. В 2018 году доля рабочих мест, которые создали небольшие новгородские компании, составляла 11 процентов (61-е место по стране), в 2019 году - 10,9 процента (59-е место).

Прямая речь

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России:

- Российское правительство разработало несколько пакетов мер помощи предпринимательству, при этом учло большинство предложений ТПП РФ. К сожалению, некоторые меры запаздывают, некоторые обставлены такими требованиями, что бизнесу трудно пробиться сквозь их частокол. Работаем над этим, чтобы как можно быстрее все эти завалы разобрать, проблемы решить. Что-то уже удалось, что-то еще с места не сдвинулось.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Господдержка малого бизнеса

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