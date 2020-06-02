Собственное производство хлеба на Новгородчине не покрывает потребностей региона. Местные хлебокомбинаты и пекарни сокращают объемы, а региональный новгородский рынок делят между собой пекари из Санкт-Петербурга и Пскова. Сами новгородцы хлеба и булочек едят значительно больше, чем рекомендуют врачи.

Производство собственного хлеба в Новгородской области сокращается ежегодно. По данным Новгородстата, за два десятилетия объемы уменьшились в три раза. Конечно, за это время уменьшилось и само население - с 718 до 596 тысяч человек. Зато разного хлеба стали есть только больше.

Статистика при этом считает не только сам хлеб, но и все мучные изделия. Рекомендованные сегодня Минздравом нормы потребления значительно меньше, чем покупают новгородцы: до 96 килограммов в год. Собственных хлебобулочных изделий производится на Новгородчине в три раза меньше, чем потребляется: всего по 36 килограммов на жителя. Новгородцы не голодают, потому что основные объемы хлеба завозятся из Санкт-Петербурга, Пскова, Вологды.

Основным производителем в Великом Новгороде остается крупнейший городской хлебозавод (работает с 1944 года), но и он выпекает все меньше и меньше хлеба.

- За четыре года мы сократили объемы примерно на 40 процентов, - поделилась с "РГ" генеральный директор "Новгородхлеба" Ивета Давтян. - На этом рынке не появилось больше игроков, просто иногородние начинают закрывать Новгород. И если в Санкт-Петербурге производители получают дотации и поддержку, их продукция более конкурентоспособна. А что касается Новгородской области, нам здесь никто ничего не дотирует.

Еще семь лет назад новгородский хлебный гигант поставлял около 150 тонн хлеба ежемесячно в Санкт-Петербург и планировал занять свою часть питерского рынка, а сейчас предприятие не работает даже по всей Новгородской области. Поставляет продукцию в магазины районов, но сокращает собственную торговлю.

Основным производителем и продавцом хлеба по районам Новгородской области всегда была потребительская кооперация. Еще в 2012 году у них было 17 хлебозаводов и более 900 собственных магазинов. Потом потребкооперация развалилась на часть самостоятельных обществ и общая система рухнула. Кто-то обанкротился и закрылся.

Сейчас в районах оставшиеся потребительские кооперативы работают самостоятельно.

Один - в райцентре Хвойная. И выжить ему удалось благодаря удаленности от Великого Новгорода и основных федеральных трасс. Поселок на самом западе Новгородчины, всего в 30 километрах от Вологодской области. Поэтому хвойненцы смогли сохранить хлебозавод, но объемы выпуска все же сократили за последние годы почти на 15 процентов.

- Зимой мы выпускаем около двух тонн, а летом почти три тонны хлеба, батонов, булочек в сутки. Ассортимент - 40 видов. Летом приезжает много дачников из Санкт-Петербурга, - рассказала "РГ" председатель районной потребкооперации Лидия Ильина. - Сейчас работает 42 своих продмага по району, и еще открыли два именно хлебных киоска, куда три раза в день привозим горячую продукцию. А вообще от 500 до 1000 килограммов хлеба ежедневно увозим еще в Вологодскую область. Плечо по доставке - от 100 до 200 километров.

При этом в Хвойной, по словам жителей, на прилавках сетевых магазинов хлеб из Пскова, Вологды, Санкт-Петербурга. Передел регионального хлебного рынка произошел с приходом федеральных торговых сетей. Но продолжают появляться мелкие иногородние игроки.

Основным производителем и продавцом хлеба всегда была потребительская кооперация. Еще в 2012 году у них было 1 7 хлебозаводов и более 900 собственных магазинов

Осенью на Новгородчину пришли хлебопеки даже из Лужского района Ленинградской области. Открыли две первые кофейни-пекарни.

- Сейчас у нас девять собственных розничных точек. Из них три магазина в сельской местности Ленобласти, четыре - в Луге и два - в Великом Новгороде. Открываться в больших городах стараемся рядом с крупными ретейлерами, но предлагаем другое качество продукции и услуг. - рассказал "РГ" директор по развитию компании "Земляки" Владимир Андреев.

Потребители с запросами на авторский хлеб с начинками и добавками заказывают его у домашних пекарей. Например, хлеб с клюквой и кардамоном из ржаной муки - 230 рублей за 450-граммовую буханку.

Кадровый вопрос актуален для отрасли и сегодня. Пекарей постоянно ищут мини-пекарни при супермаркетах и мелкие предприятия. Федеральные торговые сети предлагают в июне зарплату: пекарь в Великом Новгороде - от 18 тысяч рублей, в районах области - 14 тысяч в месяц. Можно уехать на заработки в Ленинградскую область и заработать в три раза больше: новгородских пекарей зовут на вахту уже за 45 тысяч.

Кстати

Говоря об инвестициях в "хлебный бизнес", нужно рассчитывать на сумму от одного миллиона рублей и более. Оборудование сегодня предлагают поставщики "под ключ" от 550 тысяч рублей. Рентабельность в этом бизнесе принято считать на уровне 20-25 процентов.

Компании, специализирующиеся на открытии мини-пекарен, утверждают, что наценка может достигать 300 процентов. Окупаемость мелкого проекта - от восьми до 12 месяцев. Поэтому бизнес постоянно привлекает все новых и новых участников. Но вкусы у потребителя консервативны, и часто деньги он несет крупным игрокам хлебного рынка.