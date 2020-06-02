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02.06.2020 16:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажир рейса Калининград - Москва разорвал паспорт и напал на полицейского

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

Пассажиру рейса Калининград - Москва предъявили обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. В самолете, следующем из Калининграда в Москву, нетрезвый 49-летний мужчина закурил сигарету. Когда воздушное судно приземлилось в аэропорту Шереметьево, на борт поднялись полицейские.

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Пассажир, в отношении которого стражи порядка пытались составить административный протокол, несколько раз оскорбил сотрудников полиции. Затем, оттолкнув одного из полицейских, мужчина бросился к выходу. По пути мужчина напал на представителя власти и сорвал с него погон. В завершение авиадебошир разорвал свой паспорт.

Сейчас специалисты продолжают сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад Компании Авиация Аэропорт Шереметьево СЗФО Калининградская область Калининград

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