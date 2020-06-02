В апреле 2020 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию в пять раз больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Но значит ли это, что в существующих условиях все оно будет куплено?

У экспертов разные мнения по этому вопросу.

Очевидная тенденция - подорожание малогабариток. Студий с петербургской пропиской по цене ниже двух миллионов рублей, как это было в прошлом году, на рынке уже нет. У многих застройщиков самые дешевые варианты приближаются к трем миллионам. При этом спрос на "первичке", по данным Росреестра, в Петербурге за первый квартал упал на 19 процентов, в Ленобласти продажи уменьшились на 47 процентов.

Спасти ситуацию не помогают ни скидки и введение пониженной ипотечной ставки, ни льготные кредиты для семей с материнским капиталом и прочие бонусы. Но и это еще не все.

- Так называемая новая вторичка в свежесданных домах сейчас активно продается физическими лицами. Это очевидный тренд сегодняшнего рынка. Люди продают то, что еще год-два назад приобретали как "выгодное вложение". Но это было выгодно только тем, кто мог приобрести на ранней стадии по вкусной цене. И за собственные деньги. Остальные ипотечники и "рассрочники" получают на выходе совершенно не тот "навар", который планировали получить. Поэтому многие, чтобы закрыть свои долги либо просто выйти из этого проекта, вынуждены выходить на рынок и демпинговать, - поясняет риелтор Андрей Вострокнотов.

Поэтому, по словам эксперта, у потенциального покупателя сейчас есть два варианта: купить у такого физлица в свежем доме квартиру процентов на пять-пятнадцать дороже, чем у застройщика, который ее еще не достроил. Или у самого застройщика, который непонятно когда достроит. Поэтому инвесторы, которые раньше приходили на рынок, чтобы купить и продать жилье, постепенно уходят с него: это стало для них неинтересным.

В Петербурге за первый квартал продажи жилья уменьшились на 19 процентов, в Ленобласти — на 47 процентов

А как отразится на рынке жилья снижение ипотечной ставки?

Эксперт Дмитрий Синочкин подсчитал, что в Петербурге при покупке самой дешевой квартиры за три миллиона рублей ежемесячный платеж составит 16 200 рублей. В условиях сокращения доходов многие семьи просто будут не готовы потянуть такие выплаты.

С этой оценкой согласны и другие эксперты. Эксперт Юрий Грудин считает, что в ближайшее время спрос на покупку нового жилья в городе снизится на 30 процентов, но с будущим восстановлением.

В этих условиях, усугубленных "уроками пандемии", намерение купить жилье заставит потенциальных покупателей, по мнению некоторых экспертов, обратить особое внимание на загородную недвижимость. Однако, как отмечают риелторы, объявления о продаже загородных "дворцов"-коттеджей площадью 200-600 квадратных метров, висят на рекламных сайтах годами. Сегодняшняя ситуация тут почти ничего не изменила. Скорее, наоборот.

Юрий Грудин утверждает:

- До кризиса мы наблюдали достаточно вялое течение развития загородного рынка. Там были традиционные земельные участки, коттеджные поселки, таунхаусы, апарт-комплексы или малоэтажное строительство. Я думаю, что темпы развития в этих форматах сейчас существенно увеличатся и будут развиваться.