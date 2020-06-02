Стало известно о последствиях мощной вспышки на Солнце

Зафиксированная накануне мощная вспышка на Солнце не окажет существенного влияния на Землю. Об этом сообщила "РГ" ученый-секретарь Пулковской обсерватории Татьяна Борисевич.

- Вспышка достаточно мощная, но она произошла за лимбом, то есть, на обратной стороне Солнца и она направлена в сторону от Земли, - отметила Борисевич.

Эксперт сообщила, что какое-то влияние на нашу планету могут оказывать вспышки, которые происходят в районе солнечного экватора, но это не тот случай.

Напомним, накануне NASA зафиксировало самую мощную солнечную вспышку за последние два с половиной года. Эта вспышка относится к так называемому М-классу. Всего крупных классов три: "Х", "М" и "С". Вспышки C-класса считаются самыми слабыми, М - в десять раз сильнее. Самыми мощными считаются вспышки Х-класса.

В последние месяцы солнечная активность была невелика, с лета прошлого года не фиксировалось даже С-вспышек.