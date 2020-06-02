У девяти сотрудников Архангельского областного суда выявили COVID-19

У четверых судей и пятерых сотрудников аппарата Архангельского областного суда выявили коронавирусную инфекцию.
Как сообщили в суде, во всех помещениях проведена дезинфекция. Сотрудники с подтвержденным COVID-19, а также те, кто контактировал с ними и теперь ждет результатов тестов, находятся на самоизоляции.
До 15 июня областной суд рассматривает только безотлагательные дела - например, об избрании меры пресечения и ряд других. Также проводятся заседания в порядке упрощенного судопроизводства, без участия сторон и в режиме видеоконференцсвязи.
Рассмотрение остальных дел отложено.
- По предписанию органа Роспотребнадзора обеспечена минимальная численность судей и сотрудников аппарата, необходимая для работы суда, - пояснила его представитель Ксения Соловьева.
Тестирование сотрудников на COVID-19 продолжается. Личный прием граждан приостановлен. Документы и обращения просят направлять через интернет-приемную на сайте суда или почтой, их также можно оставить в специальном ящике в фойе здания.