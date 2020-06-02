В Карелии капремонт жилых домов идет медленнее, чем сбор средств на него

Жители Карелии исправно платят за капитальный ремонт. Собираемость взносов достигает почти 90 процентов. И набралась уже солидная сумма на счетах - порядка 800 миллионов рублей. Они лежат без движения и подвергаются инфляционным процессам. Фактически же приводится в порядок лишь малая часть домов из списка. Так куда идут деньги и почему не ремонтируются дома?

С региональным фондом капремонта постоянно какие-то проблемы. За последние годы уже сменились четыре руководителя. Каждый заявлял о планах, но никакой положительной динамики не наблюдалось. Очередного нового начальника назначили в апреле нынешнего года. Это первое.

Второе - фонд просто не способен потратить собранные с граждан взносы. Это, кстати, отмечали и в Фонде содействия реформированию ЖКХ.?Так вот, согласно отчету выездного мониторинга, который проводили в прошлом году, более 200 миллионов рублей на тот момент не были израсходованы. И самое интересное, что эти деньги не приносят никаких процентов, наоборот, они уменьшаются в связи с инфляцией. А причина проста: собранные с населения миллионы рублей руководство фонда хранит не на банковских депозитах под определенный процент, а почему-то на счету казначейства.

Наконец-то в 2019 году собранные 700 миллионов рублей определили на банковский депозит. И это принесло свои проценты - 10 миллионов. Поэтому в марте положили на счет еще 200 миллионов.

И третье - качество самого ремонта оставляет желать лучшего. То строители начинают работы на доме, перепутав улицы, то выполняют операции, не прописанные договором.

- Самая главная проблема - практика регионального оператора по переводу домов из реестра капитального ремонта в список аварийных, причем в огромных количествах. Это парадоксальная ситуация. Почему заранее не обследовали дома? Почему их сразу не включили в список аварийных? Почему тратятся собранные населением средства на мониторинг зданий, хотя они должны идти строго по назначению? Люди платят деньги, надеются на улучшение своих жилищных условий, а взамен им предлагают огромную очередь на расселение аварийных домов. Карелия и здесь хронически не выполняет планы. Надежда только на федеральные перечисления, но они тоже могут закончиться, - прокомментировал корреспонденту "РГ" ситуацию эксперт Валерий Никонов.

Есть еще одна проблема. Дома переводят в список аварийных, но с жильцов продолжают собирать деньги на капитальный ремонт. Хотя этого нельзя делать, указывали сотрудники Фонда содействия реформированию ЖКХ во время выездного мониторинга. Как считает депутат Законодательного собрания республики Олег Доценко, необходимо вносить изменения в законодательство, чтобы владельцы квартир могли получить свои деньги обратно.

Между тем на сегодняшний день жители республики перечисляют ежемесячно 8,9 рубля за один квадратный метр своей жилплощади. Увеличение по сравнению с прошлым годом составило 7,3 процента. Как подсчитали специалисты, к концу 2020 года на счетах фонда накопится под один миллиард рублей с учетом оставшихся денег. А домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, только прибывает.

Средства на счетах не приносят никаких процентов, наоборот, они уменьшаются в связи с инфляцией

В 2019 году капитальный ремонт планировали провести в 1245 домах. Но, как оказалось, почти тысяча строений не подлежат ремонту и признаны аварийными. Из 187 домов, где что-то можно делать, его организовали только в 15. Плюс в некоторых заменили лифты и перевели на природный газ. На все потратили лишь 128 миллионов рублей.

Поэтому и наблюдается тенденция к снижению количества домов, которым необходим капитальный ремонт. И если два года назад в реестре их числилось 6219, то в нынешнем осталось 5880.

Становится их меньше не только из-за признания аварийными. Жильцам просто надоедает ждать, и они собирают деньги на специальные счета и потом сами решают, на что потратить в первую очередь. На такие счета перешли более полутора тысяч многоквартирных домов.

В нынешнем году в план попали 196 домов. Власти заявляют, что 46 из них необходимо признавать аварийными.

- Мы понимаем, что сумеем закончить ремонт лишь 50 домов, заменить 76 лифтов и разработать проектно-сметную документацию на установку еще сорока. По 28 домам заключены контракты по замене внутридомовых систем газоснабжения для перевода на природный газ. Остальные здания перейдут на следующий год, - заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов, отчитываясь перед депутатами регионального Законодательного собрания.

Что касается перевода домов из реестра капитального ремонта в список аварийных, то министерство обратилось к муниципалитетам с предложениями исключить их из программы капремонта.

А новый руководитель фонда капремонта республики Алексей Селютин проблему видит в плохих подрядчиках, которых допускали к ремонтным работам. Всего за годы деятельности чиновники привлекли 23 организации, семь из которых имели неоднозначную репутацию. Он уверен, что круг подрядчиков стоит расширять и использовать крупные компании, имеющие хорошую историю и компетенции. И в нынешнем году, дабы ускорить прохождение процедур согласования, фонд намерен использовать дистанционные формы проведения общих собраний собственников.