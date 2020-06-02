В Петербурге ради трех тысяч рублей похитили жену бизнесмена

В Петербурге похитили жену молодого бизнесмена ради трех тысяч рублей.

Сообщение о похищении 24-летней петербурженки поступило в полицию вчера, 1 июня в 21.43 от ее гражданского мужа. 24-летний индивидуальный предприниматель рассказал, что около восьми вечера у станции метро "Автово" на юге Петербурга в машину к нему и его жене сели двое незнакомцев. Что именно происходило в автомобиле, не раскрывается, но известно, что все вместе поехали в поселок Тярлево (это примерно в 25 километрах от "Автово"). Там злоумышленники избили бизнесмена и оставили на дороге, уехав на машине вместе с его женой.

Все закончилось благополучно. Как сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уже в 22.20 похищенную девушку и автомобиль нашли в Пушкине, возле дома на Московской улице, 25. Та рассказала, что похитители ее ограбили, угрожая ножом. Но добыча оказалась невелика - у девушки при себе было только три тысячи рублей. Забрав деньги, преступники покинули автомобиль.

Сейчас в полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.