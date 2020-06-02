В СЗФО автопром начал восстанавливать производство после каникул

На 90 процентов упало в апреле производство автомашин в Петербурге. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи в стране просели на 74 процента, а председатель АЕБ Томас Штэрцель заявил, что "черный апрель" 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе - даже по их устойчивости".

Казалось бы, в перспективе картина не столь безысходна: за январь - апрель автозаводы выпустили продукции "всего" на 26,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го. По данным агентства "Auto-Dealer-СПб", в Санкт-Петербурге в январе - апреле 2020 года было продано на 22 процента меньше, чем за первые четыре месяца 2019 года. Сейчас все три автозавода города работают, а один из них даже увидел свет в конце тоннеля и пообещал запустить производство двигателей уже в следующем году. Правительство выделило предприятиям 15 миллиардов, это поможет им произвести и реализовать 220 тысяч машин.

Производители в свою очередь уже скорректировали планы на год. Так, калининградский "АВТОТОР" на сегодняшний день верстает производственный план исходя из прогнозируемого падения объема выпуска автомобилей в среднем на 40-50 процентов за год.

- Такое существенное сокращение объема, безусловно, напрямую скажется не только на экономике предприятия, но и на сотнях предприятий региона в смежных отраслях, задействованных в производственной цепочке "Автотора", - это около 300 малых и средних компаний региона, ежегодно обеспеченных заказами нашей компании на сумму порядка восьми миллиардов рублей. Сейчас на долю "Автотора" приходится более половины объема всей товарной продукции и налогов, собираемых на территории региона, более 70 процентов загрузки порта Балтийска и Калининградского морского торгового порта, более 50 процентов вагонооборота железной дороги, - поясняет ситуацию гендиректор "АВТОТОР Холдинг Менеджмент" Андрей Горбунов.

Май уже показывает кратный рост к апрелю, при снятии ограничений спрос восстанавливается

Ситуация с розничными продажами также остается напряженной: в середине мая двадцать автодилеров Петербурга направили письмо губернатору города с просьбой разрешить продажу автомобилей и поддержать предприятия. По мнению подписавшихся, по формальному признаку несоответствия кодов ОКВЭД они не смогут получить поддержку от федеральных или региональных властей.

Каковы же перспективы?

- Май уже показывает кратный рост к апрелю, при снятии ограничений спрос восстанавливается. Но маловероятно, что мы увидим в текущем году возврат к цифрам прошлого года, это показывает и падение розничного кредитования на 44,9 процента (автокредиты - 81,6 процента). Это уровень весны 2015 года, - поясняет сложившуюся ситуацию директор по управлению проектами Европейской Юридической Службы Олег Зевакин. - Банки в мае стали заметно консервативнее в одобрениях заемщиков, и этот факт также говорит, что восстановление будет идти медленнее, чем в послекризисном 2015-м, когда пострадали не все отрасли.

Цены тоже должны подрасти, хотя в мае петербургский автопром их заморозил.

- Несмотря на многие изменения в отрасли и повышение уровня локализации сборки, фактор курса рубля остается актуальным для производителей. Откровенно говоря, рынки "трясет". Котировки нефти и основных валют по отношению к рублю обновляют антирекорды, - сетует Алексей Токарев, президент - председатель правления РГС Банка. - Чем это плохо для автомобильного рынка? Тем, что рост цен неминуем. Если еще в марте 2020-го многие игроки высказывались, что они ждут, на каком уровне зафиксируются курсы валют, и в зависимости от этого будут выстраивать свою ценовую политику, то уже сейчас понятно, что рынок будет работать в текущих условиях и за год стоимость автомобилей поднимется от пяти до 20 процентов в зависимости от модели.

Однако этот процесс не скажется на новинках. Покупательский спрос надо поддерживать, а один из инструментов - это постоянное обновление модельного ряда и вывод на рынки новых моделей, поэтому старт новинок не будет отложен. Но если технологический цикл будет нарушен, поясняет Токарев, то, скорее всего, мы увидим ситуацию, где часть производителей сократят поставки автомобилей, возможно, это коснется и новинок.

Очевидно также, что цены на локализованные бренды будут расти медленнее, на импортные - быстрее. Наиболее ощутимый рост цен будет по нишевым моделям, у которых маленький объем продаж в России, дополняет Денис Петрунин, гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр".

Эксперты прогнозируют, что в лучшем случае по году рынок новых автомобилей покажет падение на 20 процентов, секонда - на пять-десять. При этом вторичный рынок восстановится быстрее, так как многие владельцы, чтобы снизить издержки, будут выбирать поддержанные машины, уверен Зевакин.

Восстановление рынка последует только в 2022 году, полагает Степан Агеев, эксперт digital-консалтинговой компании AIC. По его мнению, падение рынка в 2020-м достигнет 35, и 15 процентов - в 2021-м.

- При условии отсутствия второй волны эпидемии спрос начнет восстанавливаться ближе к середине осени, однако вероятность второй волны достаточно высока, и это отложит рост на неопределенный период, - прогнозирует Агеев.

Кстати

Первым автомобилем, купленным в Петербурге онлайн в 2020 году в интернет-магазине, стала новая машина стоимостью 1,26 миллиона рублей. Владелец машины - 89-летний петербургский пенсионер, который воспользовался услугой выездного трейд-ин и сдал свой прежний автомобиль в зачет стоимости нового. Разницу в цене он оплатил онлайн.